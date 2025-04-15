"Позиция правительства четкая и недвусмысленная": Пекин отреагировал на просьбу пленных в Украине китайцев об обмене

В Китае отреагировали на призыв двух граждан страны, попавших в плен к ВСУ в Донецкой области, помочь им вернуться домой. Пекин рассматривает "личное поведение и консульские дела" упомянутых граждан.

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Об этом во время пресс-конференции заявил представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, его комментарий опубликован на официальном сайте МИД Китая.

В ходе пресс-конференции корреспондент "Украинских новостей" спросил у представителя внешнеполитического ведомства Китая, как Пекин планирует отреагировать на публичную просьбу пленных китайцев посодействовать их освобождению из украинского плена.

В ответ спикер МИД заявил, что Пекин настойчиво не рекомендует гражданам КНР участвовать в российско-украинской войне с любой стороны.

"Позиция китайского правительства четкая и недвусмысленная. Мы многократно выдавали предупреждение безопасности, требуя от граждан Китая держаться как можно дальше от зон вооруженного конфликта, избегать участия в конфликтах в любой форме и особо избегать участия в военных операциях с любой стороны", – отметил Линь Цзян.

Представитель МИД Китая добавил, что в настоящее время китайское правительство "проверяет соответствующую ситуацию, рассматривает личное поведение и консульские дела в отношении граждан Китая за границей в соответствии с законом".

Также Линь Цзянь повторил традиционное заявление: мол, позиция Китая относительно "кризиса в Украине" остается "последовательной и четкой".

"Мы всегда привержены миру и переговорам и настаиваем на прекращении войны и прекращении огня. Мы призываем соответствующие стороны правильно понимать объективную и справедливую позицию Китая и воздерживаться от политических манипуляций и шума", – подчеркнул спикер.

Напомним, накануне на пресс-конференции в Киеве пленные китайцы рассказали, как оказались на войне в Украине. Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо, взятые в плен в Донецкой области, подписали контракт с армией РФ, хотя и не имели никакого боевого опыта. Один из пленных планировал работать в сфере медицинской реабилитации, а другой заявил, что должен быть строителем. Учеба для наемников продолжалась всего несколько дней.

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