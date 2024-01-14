Появилось видео, как Кравчук умыл руки от ядерного статуса Украины, когда его просили дать стране время стать сильной

14 января 1994 года, ровно 30 лет назад в Москве состоялась трехсторонняя встреча лидеров США, России и Украины – Билл Клинтона, Бориса Ельцина и Леонида Кравчука. В тот день в Кремле подписали заявление, поставившее жирную точку в "ядерной" истории нашей страны. Несмотря на просьбу украинцев этого не делать, первый президент Леонид Кравчук легким росчерком пера лишил наше государство ядерного статуса.

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В сети появилось уникальное архивное видео, как Кравчук ответил на просьбу не отдавать ядерное оружие. Тогдашний глава Украины не прислушался к призыву народа.

"Леонид Макарович, обращаемся к вашей мудрости, не отдавайте ядерного оружия. Пусть оно построит в Украине еще лет из 20, пока наберет силу наше государство", – говорилось в обращении граждан.

На что Леонид Кравчук засмеялся и объяснял, что это не в его компетенции.

"Это уже сегодня решается не президентом. Потому что есть декларация и постановление Верховной рады о том, что политика Украины в этой сфере состоит в том, чтобы постепенно, я подчеркиваю, постепенно набирать безъядерный статус, и быть государством, которое присоединится к договору о нераспространение ядерного оружия. И мы должны идти по дороге именно той, которую определили, и не быть государством, которое меняет свою политику, потому что уважения к нам тогда не будет", – сказал Кравчук.

Однако в подписанном в Москве документе речь не шла ни о какой постепенности. Документ обязывал Украину как можно быстрее вывезти стратегическое ядерное вооружение в Россию.

Украина в начале 1990-х имела третий по мощности ядерный потенциал в мире, которого ее лишили одной подписью. И всего за два года – в течение 1995-1996 гг. – из Украины в Россию вывезли 1270 ядерных зарядов.

Тактическое ядерное оружие, в том числе авиабомбы и артиллерийские снаряды с ядерными зарядами, которые в начале 1990-х имела Украина, могли использоваться на расстоянии до тысячи километров. Следовательно, они потенциально никак не угрожали странам Запада, но могли стать идеальным средством для сдерживания российской агрессии.

Как сообщал OBOZ.UA, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина вряд ли сможет восстановить статус ядерного государства. По его словам, этот вопрос не только политический, но и технологический, и он очень сложен.