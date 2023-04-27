'Повторения Вердена никто не хочет': конкурент Трампа Десантис призвал к 'прекращению огня' в Украине

Губернатор Флориды, потенциальный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис снова отметился скандальным заявлением о войне в Украине. Он призвал к прекращению огня.

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Об этом Десантис сказал в интервью Nikkei Asia, находясь в Токио. Политик не уточнил, какая именно из сторон должна прекратить боевые действия.

"Вы не хотите оказаться в ситуации, похожей на битву под Верденом, когда у вас просто массовые потери, большие затраты и в конце концов патовая ситуация. В общих интересах попытаться добраться до места, где мы сможем добиться прекращения огня", – заявил Десантис.

Верденская битва, о котором сказал политик, произошла на Западном фронте в Первой мировой войне на север от города Верден во Франции. Потери каждой из сторон тогда превысили 300 тысяч человек. Сражение вошло в историю как "Верденская мясорубка".

В то же время Десантис раскритиковал европейских союзников за недостаточное количество военной помощи Украине.

"Европейцам действительно нужно сделать больше. Я имею в виду, что это их континент. США обеспечили им безопасность. И да, Польша – есть некоторые, которые что-то делают, и это нужно ценить. Но Германия, они ничего не делают", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Десантис неоднократно критиковал США за военную помощь Украине. Однако месяц назад он резко изменил свою позицию по поводу начатой Россией войны. Политик назвал диктатора Владимира Путина военным преступником, который должен отвечать за полномасштабное вторжение в Украину.

Подробнее о том, кто такой Рон Десантис, читайте по ссылке.

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