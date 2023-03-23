Губернатор Флориды Десантис резко изменил позицию по войне в Украине: назвал Путина военным преступником и предсказал проигрыш РФ

Губернатор американского штата Флорида Рон ДеСантис, который ранее критиковал США за военную помощь Украине, резко изменил свою позицию относительно начатой Россией войны. Он назвал диктатора Владимира Путина военным преступником, который должен нести ответственность за полномасштабное вторжение в Украину.

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Об этом чиновник сказал в интервью New York Post. Еще месяц назад ДеСантис, который, как ожидается, вскоре выдвинет свою кандидатуру в президенты от Республиканской партии, называл российское вторжение в Украину "территориальным спором" и заявил, что дальнейшая поддержка Киева Вашингтоном не входит в "жизненно важные национальные интересы" его страны.

После скандальных заявлений ряд республиканцев раскритиковали коллегу. Они говорили, что ДеСантис "ошибается и, кажется, забыл уроки Рональда Рейгана", и что США "нужно остановить Путина".

Теперь же ДеСантис решил оправдаться и заявил, что его слова "были неверно истолкованы". В новом интервью он сказал, что Россия неправа, что вторглась в Украину в 2022 году, а также неправа, что вторглась на Донбасс в 2014 году и захватила Крым.

"Очевидно, что Россия вторглась в Украину. Она вторглась в Крым и захватила его. Это было неправильно. Но, на мой взгляд, Россия не демонстрирует способности захватить Украину, свергнуть правительство и угрожать НАТО. Я не думаю, что есть достаточные основания, чтобы расширить нашу вовлеченность. Вместе с тем, идея, что я считаю, что действия России можно каким-то образом оправдать – чушь", – сказал политик.

Более того, российского диктатора он назвал "неудачником, который является по сути заправочной станцией с кучей ядерного оружия".

"Я думаю, что у него большие амбиции, и он настроен враждебно по отношению к Соединенным Штатам. Но я думаю, что у него нет обычных возможностей для реализации своих амбиций. Итак, он, по сути, заправочная станция с кучей ядерного оружия, и одна из вещей, которую мы могли бы сделать лучше, – это использовать наши собственные энергетические ресурсы в США", – добавил ДеСантис.

Губернатор Флориды также откликнулся на выдачу Международным уголовным судом ордера на арест Путина. "На мой взгляд, он военный преступник. Он должен понести ответственность", – сказал он.

ДеСантис также выразил убеждение, что Украина в конечном итоге одержит победу в войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Украины пригласили Рона ДеСантиса, который назвал российскую войну территориальным "спором", посетить нашу страну, чтобы он смог понять разницу в "конфликте" и кровавых действиях Кремля.