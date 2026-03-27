Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро публично отреагировал на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова относительно Украины, международного права и свободы медиа. Он заявил, что распространение ложных утверждений в прайм-тайм не меняет их сути.

Информацию о выступлении французского министра передает корреспондент Укринформа с места события. Это произошло во Франции после встречи G7 под Парижем, где Барро выступил на итоговой пресс-конференции и отдельно прокомментировал высказывания российского дипломата.

В сообщении приведена прямая речь Барро, который объяснил свою реакцию тем, что Лавров лично упомянул его в телевизионном эфире. "Повторение лжи в прайм-тайм не превращает ее в правду", – подчеркнул он.

Реакция Франции

Барро подробно ответил на несколько тезисов, озвученных российским министром. Он прямо опроверг заявления о том, что Россия якобы защищает международное право. По его словам, агрессивная война, вторжение в другое государство и отрицание суверенитета не могут считаться защитой права.

Министр также напомнил о последствиях действий РФ в Украине. Он упомянул депортации украинских детей, удары по гражданской инфраструктуре и военные преступления. В этом контексте прозвучали упоминания о Буче, Мариуполе, а также обстрелы больниц, роддомов и школ.

Отдельно Барро ответил на упреки относительно двойных стандартов Европы. Он подчеркнул, что Франция последовательно осуждает нарушения международного и гуманитарного права независимо от обстоятельств. И добавил, что примеры лицемерия стоит искать не в Европе.

Факты и заявления

Французский министр также опроверг утверждение о якобы ограничении свободы слова во Франции. В ответ он привел примеры преследований журналистов в России и вспомнил гибель медийщиков, в частности французского журналиста Арно Пелетье, который погиб на фронте в Украине в результате удара российского дрона.

По словам Барро, список подобных случаев значительно шире. "Этот список неисчерпаем, я мог бы продолжать очень долго", – отметил он.

В завершение министр сообщил, что страны G7 подтвердили общую позицию по поддержке Украины. Речь идет о защите ее территориальной целостности, права на существование, а также свободы и независимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале января президент Франции Эммануэль Макрон снова высказался о готовности поговорить лично с российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, диалог с главарем Кремля может состояться уже в ближайшие недели.

