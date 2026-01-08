'Поведение Вашингтона меняется': Бессмертный указал на нюанс с мирным планом и объяснил, как Макрон использует 'метод Трампа'

Поведение Соединённых Штатов Америки по поводу гарантий безопасности для Украины пока выглядит не аналогичным Израилю и Южной Корее. Тем не менее переговорное направление Вашингтона изменилось с появлением Джареда Кушнера, а политику Дональда Трампа перенимает Эммануэль Макрон.

Об этом рассказал экс-нардеп Верховной Рады Украины Роман Бессмертный в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По его словам, уже есть сообщения как об определенной договоренности по Венесуэле и Украине, так и о принципиальной недопустимости таких вещей.

"Именно поэтому процесс идет тяжело и требует детальной проработки. Но очевидно одно: поведение Вашингтона сейчас меняется. И тактика после появления Кушнера в переговорной группе стала другой. Команда Трампа ищет альтернативный способ разрешения ситуации", – сказал Бессмертный.

По мнению дипломата, кейс с Николасом Мадуро показал, что Вашингтон выглядит сильнее и убедительнее, чем Москва. Поэтому пока разговоров между официальными лицами РФ и США не происходит –Кремль напуган решимостью американских войск.

Политические методы Дональда Трампа добрались и до Европы. По словам Бессмертного, первым его позаимствовал президент Франции Эммануэль Макрон, когда его администрация анонсировала диалог между Парижем и Москвой.

"Макрон фактически использует метод Трампа. Только теперь он берет его же кнут. Макрон не собирается сам выходить на прямой диалог с Путиным в этой ситуации. Европейцы изложили свои гарантии, они даже подписали декларацию о размещении коалиционных сил. Теперь ход за Вашингтоном", – сказал дипломат и добавил, что параллельно с Макроном в Европе растет роль немецкого канцлера Фридриха Мерца, который тоже решил вести диалог с администрацией Трампа.

Как сообщал OBOZ.UA, после саммита "коалиции желающих" Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланниками команды Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Во время нее политики продолжили обсуждать дипломатический путь окончания войны.

