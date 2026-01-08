Разочарование в Париже: что на самом деле показало заседание 'коалиции желающих' и США по гарантиям безопасности для Украины. Интервью с Бессмертным

В начале 2026 года тема гарантий безопасности для Украины снова оказалась в центре большой геополитической игры. Саммит "коалиции желающих", состоявшийся 6 января в Париже, должен был дать ответ на принципиальный вопрос: способен ли Запад предложить Украине такие гарантии, которые не превратят будущее мирное соглашение в скрытую форму капитуляции.

Видео дня

Публичная риторика встречи была оптимистичной. По словам участников, администрация Дональда Трампа и союзники Украины пришли к согласию о предоставлении гарантий безопасности, которых Киев давно добивался, а "Европа и США представили единый фронт для Украины в Париже", изложив детальный план развертывания британских и французских войск после прекращения огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о "надежных гарантиях безопасности", многонациональных силах, механизмах мониторинга прекращения огня и ключевой роли США. Лидер Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что речь идет не о декларациях, а о конкретных обязательствах. Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил о "значительном прогрессе" в разработке плана прекращения войны и фактическом завершении работы над протоколами безопасности, которые, по его словам, поддерживаются США и "защитят" Украину от будущих атак.

Впрочем, за оптимистичной риторикой, осталось немало вопросов. По информации POLITICO, из финальной версии проекта убрали конкретные обязательства США по участию в многонациональных силах. Американская роль фактически свелась к политическому руководству мониторингом прекращения огня, разведывательной и логистической поддержке – без прямого военного присутствия. Ожидаемое совместное заявление о гарантиях безопасности в конце концов подписала лишь коалиция желающих, без формального присоединения Вашингтона.

Зеленский после встречи выразил сдержанный оптимизм, одновременно предостерегая: достигнутый прогресс до сих пор недостаточен для установления настоящего мира. Даже несмотря на заявления Джареда Кушнера о том, что "большинство вопросов решено", роль западных войск и окончательный формат участия США остаются неопределенными.

В итоге, Париж снова обнажил главную проблему: при наличии политической воли и правильных слов Запад до сих пор не продемонстрировал четких рычагов давления на Москву. И ключевой вопрос остается открытым – что именно должно заставить Путина изменить свою позицию, а не воспользоваться паузой для перегруппировки.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Предлагаю начать с "коалиции желающих", которая накануне собралась в Париже. По итогам встречи заявлено, что европейцы, американцы и украинцы договорились о надежных гарантиях безопасности. Но США все же не присоединились к подписанию общего документа, который предусматривает лишь содействие Вашингтону в механизме мониторинга и верификации режима прекращения огня. В итоговом тексте отсутствует упоминание об участии США в многонациональном контингенте, необходимом для обеспечения сдерживания. Что мы реально получили в Париже? Это опять разговоры о разговорах? И где сейчас находятся Соединенные Штаты в контексте гарантий безопасности для Украины?

– Первое и самое важное – отдельные факты, отрывки информации, фото- и видеоматериалы свидетельствуют о том, что разговор был чрезвычайно сложным. Он был очень эмоциональным. Если посмотреть на итоговое так называемое "фемели-фото", то там есть очень показательный момент. Американских представителей разместили в правом углу фотографии. Фактически они стояли отдельно от основного ядра участников. На самом деле встреча была посвящена диалогу между "коалицией желающих" и американской стороной. Я сознательно не называю это переговорами. Даже на итоговом фото видно, что американская делегация в стороне. Они, иначе не скажешь, пробирались в Елисейский дворец "украдкой". Их не встречал ни президент, ни даже руководитель протокола. Они зашли, по сути, с черного хода. Это очень красноречивые протокольные сигналы.

Относительно момента подписания совместной декларации о размещении сил коалиции после подписания мирного соглашения. Документ подписали трое: президент Зеленский, президент Макрон и премьер-министр Стармер. Но там есть очень странный момент в начале церемонии. Сидят Зеленский и Стармер с откровенно напряженными, даже возмущенными лицами. Макрон сидит между ними, улыбается, из-под стола поднимает палец, будто апеллирует к кому-то в зале. Это мелочь, но очень показательная. Надо отдать должное французским протоколистам: они максимально скрыли от публичного внимания напряжение, которое царило на этой встрече. И им это удалось. Французы умеют это делать еще со времен Талейрана. Они могут вытворять что угодно – и внешне все будет выглядеть прилично. Но на самом деле разговор был очень тяжелым, напряженным.

В результате мы увидели два документа. Точнее, пока только один – заявление, и никто не может сказать, кто его подписал. Я позволю себе предположить, что его вообще никто не подписывал. Просто никто формально не возразил против его обнародования, и документ вышел "от имени встречи". Скрыть факт подписания документа более чем 30 делегациями невозможно. Это занимает время, это всегда фиксируется на фото и видео. Но ни одного такого кадра мы не видели. Для компенсации этого момента поставили стол, накрыли его серым покрывалом – символически серым – и будто "что-то" туда положили. И после этого появилась декларация. Декларация о размещении многонациональных сил коалиции воли – именно этот термин преимущественно использовали на встрече. После подписания мирного соглашения. Мы увидели, как его подписали президент Украины, президент Франции и премьер Великобритании.

Есть еще один очень важный момент, который нельзя обойти стороной. Ключевая встреча состоялась утром 6 января. На ней были начальники генштабов Великобритании, Франции, Украины и командующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Гринкевич. И по итогам этой встречи четыре представителя генштабов приняли решение не обнародовать никакой информации о силовой компоненте. Это было упреждающее решение, которое позволило замалчивать реальное содержание разговора. А разговор, очевидно, был очень горячим. Именно это позволило вывести ситуацию в другой формат – в формат деклараций и заявлений.

Если внимательно посмотреть, декларация о размещении многонациональных сил – это одна страница текста. Это скорее декларация намерений, а не механизм и точно не гарантия. Я бы не касался вопроса статуса этих документов, если бы не внутренняя дискуссия в нашем обществе о том, что такое декларация, меморандум или заявление. С точки зрения Венской конвенции о праве международных договоров, все эти формы имеют одинаковый статус, если в них зафиксированы обязательства. Но проблема в другом. В коалиции желающих сегодня четко видно разделение: есть европейцы, которые понимают, что надо делать и есть американцы, которые, извините, продолжают двигаться по каким-то блудливым схемам. И в Париже это проявилось максимально четко. Поэтому я бы сейчас не преувеличивал значение этих документов.

– Если подытожить, в целом это опять старый европейский план, просто более развернуто изложенный и без четкой, полноценной поддержки США. Вы видите хотя бы теоретические рычаги влияния, которые могли бы заставить Москву изменить свою позицию, ведь Путин и до этого отвергал такие предложения, а когда они размыты и без американского силового прикрытия, это вряд ли произведет на него необходимое впечатление?

– Если говорить об этих текстах, то надеяться на их действенность сегодня я бы не стал. Их роль скорее в другом – в том, что Вашингтон, Брюссель и Киев продолжают общаться. И, извините, но если бы не эта проклятая война, приход Трампа давно поставил бы крест и на НАТО, и на всех этих диалогах. Это какое-то злое, но в то же время парадоксальное провидение: Украина своей борьбой против врага удерживает еще и сам диалог между Вашингтоном и Брюсселем.

То, что передают журналисты из кулуаров Елисейского дворца, – это даже не конфликты. Это значительно серьезнее. То, что генеральный секретарь НАТО Рютте в течение трех часов водил Виткоффа и Кушнера по коридорам Елисейского дворца, потому что те не знали, где приютиться, – это уже показатель. В Европе на американских эмиссаров смотрят не просто с недоверием, а как на инородное тело в системе евроатлантической безопасности.

– Но ведь параллельно четко проявляется другое: без Соединенных Штатов европейская безопасность не имеет прочности. И гарантии безопасности для Украины также.

– Безусловно. Если называть вещи своими именами, то первое, это тяжелая военно-транспортная авиация. Ее в таком объеме нет ни у кого, кроме Соединенных Штатов Америки. А именно она нужна для переброски больших сил в случае, если, не дай Бог, что-то произойдет. Великобритания, и я об этом уже говорил, может полагаться на европейскую инфраструктуру, но она позволяет доставить боеготовые, подготовленные силы с мест базирования в Европе к так называемому Восточному валу минимум за 40 дней, а за это время ни одна армия восточных стран НАТО не выдержит удара такой силы, которую сейчас держит Украина.

В этом смысле позиция европейцев, прежде всего Урсулы фон дер Ляйен, Антониу Кошты, понятна. И все эти заявления буквально пропитаны одной мыслью: мы должны делать все, чтобы помогать Украине, потому что это наша собственная защита. Если говорить прямо, из их заявлений четко вытекает формула: помогать Украине нужно потому, что Украина защищает Европу. А вот что делать в этой конструкции с Соединенными Штатами Америки – вопрос открытый. К сожалению, если исходить из того, что происходило в Париже, однозначно сказать, что европейцы и США реально находят общий язык, я бы не стал.

– Насколько вообще проработана ситуация между Украиной и Соединенными Штатами?

– Мы можем довериться начальнику Генштаба генералу Гнатову, который во время встречи в Киеве с 15 советниками глав государств и правительств европейских стран говорил, что протоколы отработаны, существует отдельное соглашение о гарантиях со стороны США, что оно имеет три раздела и так далее. Но, понимая контекст этих заявлений, я не могу исключать, что это – украинское видение и украинское понимание ситуации.

– Украинское стремление видеть эту ситуацию именно такой.

– Да, скорее всего, именно так. Потому что из Парижа четко чувствуется другой подход: европейцы это видят, они это осознают и они это предлагают. А то, как звучит участие Соединенных Штатов, вовсе не означает, что на практике все будет именно так. Знаете, когда в европейской и американской прессе на одной странице параллельно выходят материалы о том, что до 4 июня США должны захватить Гренландию, и тут же – новости о Париже, это о многом говорит о нынешнем взаимодействии со Штатами.

– Все же, существует ли реальное влияние на Путина и позицию Москвы, чтобы она изменилась? И второе – почему американцы так обращаются с темой гарантий безопасности? Мы с вами уже говорили: при желании они могли бы сделать кальку, условно, из Израиля или Южной Кореи. Но, кажется, они этого не планируют делать.

– Здесь надо поставить несколько базовых вопросов. Первое – имеют ли США потенциал, чтобы обеспечить то, о чем идет речь? Второе – насколько это политически выгодно Дональду Трампу и его команде? Третье – осознают ли они значимость этого процесса для судьбы самих Соединенных Штатов? Четвертое – есть ли в этом прямой интерес США? И пятое – не существует ли несколько параллельных сценариев действий Вашингтона?

Обратите внимание: часть аналитиков и медиа считает, что между Путиным и Трампом уже есть определенная договоренность по Венесуэле и Украине. Другие же говорят о принципиальной недопустимости таких вещей – и именно поэтому процесс идет трудно и требует детальной проработки. Но очевидно одно: поведение Вашингтона сейчас меняется. И тактика после появления Кушнера в переговорной группе стала другой. Команда Трампа ищет альтернативный способ разрешения ситуации. Хотя после кейса Мадуро стало понятно: Москву можно не просто сдерживать – ее можно поставить на колени в очень короткий срок. Но этого не происходит. Даже тенденций в этом направлении мы не видим. Поэтому у меня возникает простой вопрос: как скоро может состояться следующий диалог между Вашингтоном и Москвой? Когда его задаешь, становится понятно: Трамп в этом заинтересован. Ему нужно раскручивать информационное поле. А вот пойдет ли на это Путин после Каракаса – вопрос открытый.

– Завершая тему. Макрон снова заявляет, что будет контактировать с Путиным. Зачем это Европе и президенту Франции? И чего он может хотеть от Путина именно сейчас?

– А здесь Макрон фактически использует метод Трампа. Только теперь он берет его же кнут. Макрон не собирается сам выходить на прямой диалог с Путиным в этой ситуации. Европейцы изложили свои гарантии, они даже подписали декларацию о размещении коалиционных сил. Теперь ход за Вашингтоном.

Парадокс в том, что в этой ситуации Макрон укрепил свои позиции внутри Франции, хотя еще недавно все говорили о его политическом конце. И параллельно растет роль Фридриха Мерца. Он предупреждал немцев о российской угрозе, и события в Берлине во время рождественско-новогоднего периода лишь подтвердили его правоту. Его риторика в Париже стала значительно жестче. Это означает, что среди европейских лидеров формируются новые подходы, в том числе и к отношениям с Вашингтоном. О Москве я уже не говорю.

– То есть заявление Мерца о том, что Германия должна стать движущей силой безопасности в Европе и Украине – это действительно переломный момент?

– Безусловно. Сохранение влияния Мерца и ХДС-ХСС будет означать рост роли Германии как лидера европейской безопасности. Это четко видно по планам оборонных компаний, в частности Rheinmetall. Масштабы развития оборонно-промышленного комплекса в Германии сегодня в разы превышают то, что мы видим в США. Потребности Европы колоссальны. И закрыть их может либо Германия, либо треугольник Париж-Берлин-Лондон. И мы видим, что после очередных заявлений Трампа эта близость только растет. Роль Германии в Европе – объективно поднимается.

– А Франция готова к такому переформатированию? Ведь годами была четкая модель: Франция – силовой компонент благодаря ядерному оружию, Германия – кошелек ЕС.

– Немцев слишком долго сдерживали, не позволяя им двигаться в этом направлении. И теперь они начнут делать это с характерной для себя скоростью. Немцы остаются немцами – точность и педантичность позволят им реализовать то, что они всегда умели. И главное: они прекрасно понимают, что ключевая задача – выдержать удар на Восточном валу. Ни Франция, ни Великобритания не могут взять эту проблему на себя. Они никогда не обеспечивали ее в Европе. А Германия это осознает очень четко.

– Перейдем к Венесуэле. Для Украины – что это означает? Вспоминают, что еще в 2019 году россияне предлагали схему: мол, мы вам отдаем Венесуэлу – ваш задний двор, без вопросов, а наш задний двор – это Украина, отдайте ее нам. Насколько, на ваш взгляд, нынешняя ситуация может трансформироваться? Это будет "мир через силу"? Или все же раздел мира – Венесуэла в обмен на Украину, Гренландия в обмен на Тайвань, условно?

– Первое, я рассматриваю оба варианта как возможные. Более того, моделей развития событий может быть значительно больше. Надо всегда помнить: когда мы говорим о России, рядом всегда есть Китай. А когда говорим о Соединенных Штатах – всегда есть Европа. В этой многоуровневой конструкции игры могут быть чрезвычайно разными, особенно дипломатические. Но есть фундаментальные вещи. Есть НАТО как система координации действий в Северо-Атлантическом регионе. Есть США как ключевой, по крайней мере пока, элемент этой системы. Так же существует то, что мы называем БРИКС, ШОС и другие форматы. И как бы это ни было неприятно признавать, в этой альтернативной системе Россия играет одну из ключевых ролей – не Китай.

Фактически мы имеем две коалиции, которые уже сформировались на полпути: условную "ось зла" и коалицию свободы и демократии. И все маневры, которые мы наблюдаем внутри этой конструкции, не выходят за пределы этой дилеммы. Это означает, что концентрация сил и сближение в обоих лагерях будут требовать определенности. А эта определенность не позволяет легко применять логику "обмена территориями".

Схема "Венесуэла в обмен на Украину", "Гренландия в обмен на Тайвань" логически не складывается. Хотя теоретически такие сценарии можно представить. Но есть еще один важный момент: мы на самом деле не знаем, как поведет себя Дональд Трамп в этой конфигурации. Поведение Китая еще можно более-менее прогнозировать. Россия, очевидно, будет накручивать ситуацию и жить войной. А вот как поведет себя Трамп – прогнозировать чрезвычайно сложно. И здесь важно не отождествлять Дональда Трампа с Соединенными Штатами Америки. Это не одно и то же. Мы вполне можем спрогнозировать его политический провал на следующих выборах в Конгресс. А это означает, что повестка дня Трампа просто исчезнет из перечня ключевых проблем США.

Но ключ к решению ситуации есть. Это союз Украины и Европы. Если сузить – Украина и Германия. Или Украина-Франция-Германия-Великобритания. Или Украина-Польша-Франция-Германия-Великобритания. На самом деле ответом на глобальные сдвиги является усиление европейской координации и тесное взаимодействие между Украиной и Европой.

– Возможна ли ситуация, при которой на фоне успехов в Венесуэле госсекретарь Марко Рубио, как фактический идеолог силового подхода к Мадуро и показавший результат в Венесуэле, получит от Трампа большее влияние и по украинскому треку? Или Уиткофф и Кушнер могут отойти на второй план, потому что переговоры с Кремлем продолжаются, а результата, который бы поразил Трампа, нет?

– Господин Роман, вы самим вопросом уже дали ответ. Посмотрите: Рубио активно работает в Латинской Америке и демонстрирует результат. Он говорит о вполне достижимых вещах – Куба, Колумбия. Вспомните его визит в Панаму: уже на второй день после инаугурации он был там и четко расставил акценты. И складывается впечатление не только у меня, что "поезд", на котором едет Уиткофф, почти останавливается. Париж в этом смысле выглядит как предпоследняя станция.

Очевидно, что его влияние может уменьшаться, чтобы открыть пространство для других сценариев. Есть и формальный момент: завершается срок его полномочий, и для переназначения требуется согласие Сената. Это еще один фактор неопределенности. Теоретически ключевую роль может попытаться взять Кушнер, ведь его назначили позже. Но и там есть немало формальностей. Фактически, начиная с Мар-а-Лаго, движение этого "поезда Виткоффа" начало замедляться. И поэтому так уверенно сейчас говорят: Москва все равно не поддерживает эти предложения. Россия отвергает не только идею размещения сил НАТО – она против даже присутствия войск стран НАТО, даже если формально это не Альянс. Хотя об этом говорили еще давно. И здесь возникает принципиальный вопрос: в нынешней конфигурации кто больше НАТО – Украина вместе с Европой или США вместе с Европой?