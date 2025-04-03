"Потери россиян за неделю составляют 2712 солдат": Трамп отметил прогресс в завершении войны в Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о якобы прогрессе в вопросе о прекращении огня в войне, которую Россия ведет в Украине. По его словам, Киев и Москва "хорошо сотрудничают" с Вашингтоном в этом вопросе.

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Об этом американский президент сказал во время выступления в Белом доме в среду, 2 апреля. Политик подчеркнул, что российско-украинскую войну необходимо остановить.

"Я думаю, мы имеем хорошее сотрудничество со стороны России и Украины, нам нужно это (войну. – Ред.) остановить", – сказал Трамп.

Он также добавил, что средние потери российских оккупационных войск на фронте в Украине за неделю составляют 2712 захватчиков.

"Они умирают, их уничтожают. Они не из нашей страны – из других стран, но они люди из России, из Украины", – добавил американский президент.

Он еще раз повторил, что "эта бессмысленная война" не началась бы, будь он президентом с самого начала.

Спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог ранее сказал, что Штаты нацелены на достижение в Украине устойчивого и длительного мира. По его словам, в Белом доме уверены, что Москва и Киев также хотят "найти выход", но должны будут пойти на "уступки".

Трамп, подчеркнул Келлог, хочет, чтобы война как можно быстрее завершилась, однако "разочарован" и президентом Украины Владимиром Зеленским, и российским диктатором Путиным.

В то же время в Белом доме недавно признали, что Трамп не сможет организовать пасхальное перемирие в Украине. В его администрации все больше разочаровываются тактикой торможения переговоров со стороны Кремля и готовятся давить на Москву и Киев, чтобы стороны договорились об урегулировании.

Как сообщал OBOZ.UA, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что мирные инициативы США не устраняют первопричины войны РФ против Украины. По его словам, Москва серьезно относится к предложениям Вашингтона, но не может "принимать их как есть".

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