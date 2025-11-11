'Постоянно спрашивал, когда Украина станет членом НАТО': Столтенберг рассказал о своей первой встрече с Порошенко

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вспомнил о своей первой встрече в 2015 году с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко. По его словам, украинский глава государства неоднократно спрашивал, когда Украина сможет присоединиться к Альянсу.

Воспоминаниями о первой встрече с Порошенко бывший генсек НАТО поделился в своих мемуарах On My Watch ("В мое время").

Свой первый визит в должности генсека НАТО в Украину Столтенберг совершил в сентябре 2015 года – для открытия международных военных учений "Украина-2015" в Яворове.

Вне пределов пресс-конференции Столтенберг и тогдашний президент Украины пообщались в военной академии. Бывший генсек вспоминает, что Порошенко много говорил о том, как Россия фальсифицирует историю, чтобы оправдать агрессию. Также Порошенко спрашивал, когда Украина сможет стать членом НАТО.

По словам Столтенберга, он сказал Порошенко, что для вступления новой страны в Альянс необходимо было выполнить три условия: страна должна быть европейской, демократической и способствовать безопасности НАТО.

"Третий критерий является основной проблемой", – цитирует себя Столтенберг, пояснив, что имел в виду сопротивление некоторых государств, которые считали возможное членство Украины провокацией для России.

Он далее сказал Порошенко, что НАТО уже помогает Украине "внедрять реформы, бороться с коррупцией и вводить стандарты и доктрины НАТО", что укрепляет обороноспособность Украины, "а также обеспечит готовность Украины к членству, как только будут созданы соответствующие политические условия и мы достигнем согласия о вашем вступлении".

"Однако Петр Порошенко не согласился. "Тогда когда мы сможем присоединиться?" – снова спросил он. "Я не знаю", – ответил я. Это был, по крайней мере, честный ответ", – говорится в мемуарах.

Столтенберг также рассказывает, как запретил подчиненным в НАТО насмехаться над Трампом после его избрания президентом в 2016 году, чтобы наладить отношения с новой администрацией.