"Поставит точку в дискуссии": Гетманцев заявил, что Украине нужен референдум по мирному соглашению

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев видит необходимость в проведении референдума в Украине. Такая мера, по его мнению, будет необходима для утверждения мирного соглашения.

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Об этом Гетманцев написал в своём Telegram-канале. В частности, он выступает за продолжение переговоров и поиск компромиссного решения.

Что известно

Гетманцев отметил необходимость проведения референдума для утверждения мирного соглашения.

"Референдум, который путем прямого волеизъявления граждан решит, принимаем ли мы условия мирного соглашения. И тем самым поставит точку в дискуссии "мир" или "война", которая уже ведется в нашем обществе", – сказал Гетманцев.

Он говорит о дипломатическом пути завершения войны и "как можно скорее". В то же время, по его мнению, должны продолжаться переговоры и поиск компромиссного решения, а не отказ от дипломатии и война "любым способом и любой ценой".

По его словам, речь идет о поиске такой стратегии, которая позволила бы Украине получить гарантии безопасности и начать восстановление страны.

"Нет, не за капитуляцию, а за поиск политической формулы, которая позволила бы Украине получить гарантии безопасности и начать восстановление страны – демографическое, экономическое, социальное. Формулы, которая обеспечила бы в дальнейшем переход от восстановления к развитию, чтобы построить такую страну, в которую наши восточные соседи будут стремиться попасть даже через "щель в стене", как в свое время в Западный Берлин", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что первые результаты переговоров могут появиться до конца сентября: Зеленский назвал ключевые темы. Во время так называемых выборов в России действительно серьезные мирные переговоры маловероятны. В то же время первые результаты дипломатических усилий при посредничестве США могут появиться уже к концу сентября.

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