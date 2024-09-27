Посольство Украины в Вене приостановило работу: в чем причина

Посольство Украины в Австрии вынуждено было приостановить свою работу. Это произошло из-за того, что дипмиссия получила сообщение о якобы заминировании здания посольства.

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Об этом объявили на официальной странице посольства. Отмечается, что информация о "заминировании" офиса посольства Украины в Вене поступила 27 сентября.

"Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией. Безопасность наших граждан всегда в безусловном приоритете", – пояснили в посольстве.

Специалисты уже завершили обследование здания

"По результатам проведенной проверки взрывных устройств не обнаружено", – отметили в посольстве.

Однако австрийские правоохранители рекомендовали в течение дня воздержаться от посещения здания дипломатической миссии.

Учитывая это, консульский отдел посольства возобновит работу уже после выходных – в понедельник, 30 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA:

В СБУ заявили, что войска РФ массово применяютпротивопехотные мины против гражданского населения Украины. С начала полномасштабного вторжения из-за вражеских взрывных устройств пострадали более тысячи мирных жителей, из которых 297 – погибли.

В Организации Объединенных наций подсчитали, что для полной очистки территории Украины от мин и других взрывоопасных предметов может потребоваться не менее ста лет. Это при разминировании украинской земли традиционными методами.