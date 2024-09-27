Посольство Украины в Вене приостановило работу: в чем причина
Посольство Украины в Австрии вынуждено было приостановить свою работу. Это произошло из-за того, что дипмиссия получила сообщение о якобы заминировании здания посольства.
Об этом объявили на официальной странице посольства. Отмечается, что информация о "заминировании" офиса посольства Украины в Вене поступила 27 сентября.
"Для обеспечения безопасности посетителей было принято решение временно приостановить консульское обслуживание, осуществить проверку помещений и оценку потенциальных угроз совместно с австрийской полицией. Безопасность наших граждан всегда в безусловном приоритете", – пояснили в посольстве.
Специалисты уже завершили обследование здания
"По результатам проведенной проверки взрывных устройств не обнаружено", – отметили в посольстве.
Однако австрийские правоохранители рекомендовали в течение дня воздержаться от посещения здания дипломатической миссии.
Учитывая это, консульский отдел посольства возобновит работу уже после выходных – в понедельник, 30 сентября.
Как сообщал OBOZ.UA:
В СБУ заявили, что войска РФ массово применяютпротивопехотные мины против гражданского населения Украины. С начала полномасштабного вторжения из-за вражеских взрывных устройств пострадали более тысячи мирных жителей, из которых 297 – погибли.
В Организации Объединенных наций подсчитали, что для полной очистки территории Украины от мин и других взрывоопасных предметов может потребоваться не менее ста лет. Это при разминировании украинской земли традиционными методами.