Посольство США в Украине получило нового руководителя: что о ней известно

Американская дипломат с большим стажем Сандра Аудкирк назначена новымвременным поверенным в делах США в Украине. Она вступила в должность вместо Джулии Дэвис.

Видео дня

Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Украине. Отмечается, что у Аудкирк более 30 лет опыта работы на международной арене.

Что известно

Как сообщает МИД, Аудкирк представляет высший корпус дипломатической службы США и имеет более чем 30-летний опыт международной работы.

С 2024 года она работала заместителем директора Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа Маршалла и советником по вопросам внешней политики Европейского командования Вооруженных сил США в Пентагоне.

В 2021–2024 годах Аудкирк возглавляла Американский институт на Тайване.

В Вашингтоне Аудкирк занималась вопросами стратегического диалога между странами, энергобезопасности, введения экономических санкций и противодействия финансированию угроз.

Также она имеет значительный опыт работы за рубежом, в частности в Тайбэе, Дублине, Анкаре, Стамбуле и Пекине. Окончила Школу дипломатической службы Джорджтаунского университета, владеет мандаринским диалектом китайского языка и турецким языком.

Напомним, 28 июня Джули Дэвис завершила свою дипломатическую миссию в Украине и возвращается домой. По этому случаю с ней встретился министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Как сообщал OBOZ.UA, Дэвис "разочаровалась в своей работе" из-за разногласий с президентом США Дональдом Трампом по поводу поддержки Украины. Однако в Госдепартаменте отрицали, что причиной отставки дипломата стали разногласия с Трампом по поводу политики в отношении Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!