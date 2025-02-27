Посол Корнийчук: пора пересмотреть все форматы безопасности

Угроза оси зла "Россия – Иран – Северная Корея" для Украины и Европы требует пересмотра всех существующих форматов безопасности.

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Об этом посол Украины Евгений Корнийчук заявил во время встречи руководителей диппредставительств европейских стран, аккредитованных в Израиле, организованной Миссией ЕС в Израиле к третьей годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

"Во время встречи посол Корнийчук отметил, что Украина на протяжении трех лет продемонстрировала миру свою способность бороться за собственную независимость и суверенитет. К сожалению, мы ежедневно платим за это высокую цену человеческими жизнями", – сообщается на странице Посольства Украины в Израиле в Facebook.

В дипмиссии также отметили, что Россия, заручившись поддержкой Ирана и Северной Кореи, представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы.

"И именно сейчас пора максимально пересмотреть все форматы безопасности для укрепления способностей европейских демократий в противостоянии оси зла", – подчеркивается в сообщении.

Посол поблагодарил европейских коллег за неизменную поддержку и общие взгляды на справедливый мир для Украины.