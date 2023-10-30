Посол Израиля назвал Украину самой произраильской страной в Европе

Украина является самой произраильской страной в Европе, заявил посол Израиля в нашем государстве Михаэль Бродский. Он сообщил, что добивается того, чтобы официальный Киев признал ХАМАС террористической организацией.

Об этом дипломат рассказал в интервью Ynet. Он отметил уровень поддержки Израиля в Украине, которую Иерусалим получил с начала нападения ХАМАС 7 октября. Посол указал, что украинцы – как представители правительства, так и простые граждане – недвусмысленно осудили боевиков, которые совершали зверства в Израиле.

"Мы сотрудничаем с различными членами Верховной Рады Украины в попытке продвинуть декларацию, которая назовет ХАМАС террористической организацией", – сообщил Бродский.

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Он напомнил, что в Киеве прошла акция поддержки Израиля даже несмотря на военное положение в стране. Люди зажигали свечи в честь жертв, убитых боевиками ХАМАС. Кроме того, в столице сделали "особенно трогательный жест" – проецировали израильские флаги на билбордах по всему городу, отметил посол. Подобные проявления поддержки были замечены и в других городах, включая Львов, Одессу, Харьков, Днепр.

"Учитывая недавние события и тот факт, что среди пострадавших более 20 граждан Украины и двое оказались в заложниках, существует большая вероятность того, что Украина решит официально назвать ХАМАС и, возможно, "Хезболлу" террористическими организациями", – сказал Бродский.

По его мнению, в парламенте нашего государства может собраться большинство, готовое проголосовать за это.

"Надеюсь, что нашими совместными усилиями мы сможем ускорить этот процесс и вскоре достичь желаемого результата", – завил израильский посол в Украине.

Также он считает, что после эскалации на территории Израиля украинцы поняли, почему Иерусалим не смог предоставить Киеву батареи ПРО "Железный купол".

Напомним: в МИД Украины утром 26 октября подтвердили, что жертвами палестино-израильской войны стал 21 наш гражданин. Еще по меньшей мере один украинец считался пропавшим без вести.

Как писал OBOZ.UA:

– Армия обороны Израиля, как утверждает The New York Times со ссылкой на источники, якобы приостановила наземную операцию против террористов ХАМАС в секторе Газа. Вместо полномасштабного вторжения ЦАХАЛ решил провести более ограниченные наземные операции, утверждают журналисты.

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о начале сухопутной операции в секторе Газа вечером 28 октября.

– Ранее в этот же день ЦАХАЛ сообщил, что ликвидировал командующего ВМС боевиков ХАМАС Газы Ратиба Абу Цахибана.

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