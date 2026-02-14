'Посмотрел в ему в глаза': Рютте рассказал, какое 'послание' получил от украинского пса Патрона. Видео

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, рассказал о встрече с легендарным украинским псом-сапером Патрон. Этот эпизод стал для него напоминанием о цене безопасности и настоящей выносливости Украины в войне с Россией.

По словам Рютте, это оставило сильное эмоциональное впечатление. Об этом он сообщил в прямом эфире конференции.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Марк Рютте сосредоточился не только на вопросах обороны и сдерживания России, но и на символах, которые, по его словам, лучше всего объясняют сущность войны против Украины. Одним из таких символов он назвал пса Патрона, с которым встретился во время поездки в Черниговскую область.

"Потом я встретился с Петром. Он сейчас, так сказать, отвечает за Патрона. Это собака, которую приводят туда, где, например, ударила ракета. Он вынюхивает взрывчатку, чтобы ничего больше не взорвалось. Я согласен с нами – там все герои. Люди-спасатели, люди, которые работают, спасая жизни, и солдаты, безусловно. Мы часто слышим о спасателях. И даже та собака... Я посмотрел ему в глаза – и он будто сказал мне, что мы никогда не сдадимся", – прокомментировал генсек НАТО.

Рютте подчеркнул, что Патрон является не просто известным образом, а реальным участником разминирования, который помог обезвредить сотни взрывоопасных предметов и спас жизни мирных жителей. Именно поэтому эта встреча, по словам генсека НАТО, стала для него "человеческим измерением войны", которое невозможно передать сухими сводками.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 4 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в рамках визита в Украину посетил село Ягодное на Черниговщине, которое находилось под российской оккупацией весной 2022 года. В населенном пункте ему показали подвал школы, где российские военные почти месяц удерживали в плену более 360 местных жителей.

