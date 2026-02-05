Рютте посетил Ягодное на Черниговщине, которое месяц находилось под оккупацией России. Фото

4 февраля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в рамках визита в Украину посетил село Ягодное, на Черниговщине, которое находилось под российской оккупацией весной 2022 года. В населенном пункте ему показали подвал школы, где российские военные почти месяц удерживали в плену более 360 местных жителей.

Об этом он сообщил на собственной странице в Х (бывший Twitter). Также генсек рассказал о подробностях визита и отметил, что жители региона рассказали о жизни и выживании в условиях войны.

Во время визита в область Марк Рютте также посетил Пункты несокрушимости, ознакомился с работой украинских военных, которые противодействуют российским беспилотникам и провел встречу с местными студентами.

"Вчера я посетил Черниговскую область с Андреем Сибигой и Вячеславом Чаусом, где жители рассказали нам о том, как они выживают в войне. Я увидел подвал школы, где целое село находилось в оккупации в течение месяца в 2022 году российскими войсками, а также Пункты несокрушимости, которые служат центрами устойчивости и помогают обеспечивать людей электроэнергией во время перебоев. Я увидел, как вооруженные силы противодействуют российским беспилотникам. И я встретился со студентами университета, которые настроены внести свой вклад в мирное, процветающее будущее", – говорится в заметке Рютте.

Напомним, село Ягодное было под российской оккупацией с 3 по 30 марта 2022 года. В подвале школы площадью около 200 квадратных метров россияне удерживали 367 человек, среди которых были дети, пожилые и больные. Самому младшему ребенку было полтора месяца, самому старшему человеку 93 года. В этом помещении по меньшей мере 10 человек погибли из-за недостатка воздуха, воды и лекарств.

Визит Марка Рютте в Украину

Во вторник, 3 февраля, в Киев с визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Политик вместе с президентом Владимиром Зеленским почтил память погибших украинских защитников и защитниц на Майдане Независимости. Впоследствии он выступил на открытии 15-й сессии Верховной Рады.

"Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я вижу мужество людей этой страны и энергично настроенную решимость. И я хочу выразить огромное уважение и заверить, что НАТО стоит рядом с вами", – сказал он.

Также он заверил, что Альянс будет продолжать оказывать поддержку Украине и оказывать давление на Россию, ведь будущие мирные договоренности не должны стать повторением Будапештского меморандума или Минских соглашений.

Кроме Верховной Рады, политик посетил одну из киевских ТЭЦ. Украинские чиновники показали Рютте последствия вражеской атаки и обсудили с ним необходимость усиления защиты энергетической инфраструктуры и противодействия киберугрозам.

Как сообщал OBOZ.UA, Министр обороны Михаил Федоров во вторник, 3 февраля, провел разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который находится с визитом в Киеве. Также Федоров поговорил со своими британским и немецким коллегами – Джоном Гили и Борисом Писториусом. Во время переговоров они согласовали приоритеты поддержки Украины накануне заседания "Рамштайн".

Также напомним, 5 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл с официальным визитом в Киев. Главу польского правительства на столичном железнодорожном вокзале встретил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

