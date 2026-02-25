'Последний год войны отличается': Корнийчук указал на 'перелом' и высказался о роли США в урегулировании в Украине

Полномасштабная война России против Украины продолжается уже пятый год – и 2025-й отличается на фоне трех предыдущих лет. За последний год Россия захватила около 0,6% территории нашего государства ценой колоссальных потерь в живой силе – и при этом тратила огромныее средства, чтобы погрузить украинские города во тьму и холод.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью медиа. Он также прокомментировал роль США в достижении мира для Украины.

Что сказал Корнийчук

По словам дипломата, последний год полномасштабной войны отличается от трех предыдущих.

Успехи России на поле боя Корнийчук считает такими, что их сложно разглядеть на карте: за год оккупанты смогли захватить около 0,6% территории Украины – и заплатили за это жизнями "тысяч и тысяч людей".

Отличается прошлый год и тем, что российский диктатор тратил огромные средства, чтобы сделать невыносимой жизнь украинцев в больших городах, лишить их тепла в разгар зимы.

Корнийчук вспомнил, что был в Киеве в сентябре – и уже тогда в столице были перебои с электричеством и водоснабжением.

"Сложно представить, как люди, особенно почтенного возраста или женщины с маленькими детьми, выживали без этих жизненно необходимых вещей в самую холодную за много лет зиму", – сказал дипломат.

В то же время Корнийчук напомнил, что с 24 февраля 2026 года начал свой отсчет пятый год полномасштабной войны, которую, по замыслу Кремля, Россия должна была выиграть за три дня.

И с каждым новым годом полномасштабной агрессии РФ Украина, по мнению дипломата, становится сильнее. В частности, набирает обороты производство дронов различных типов, продолжается работа над созданием баллистических ракет собственного производства

"Поэтому мы работаем. И мы настроены значительно оптимистичнее, чем четыре года назад, когда началась эта трагическая страница в истории Украины. Большинство наших партнеров не верили, что мы выстоим... Но мы тяжело работали эти четыре года. В частности, с нашими израильскими друзьями и партнерами", – отметил Корнийчук, добавив, что у Израиля и Украины есть общий враг – Иран – который жаждет уничтожения израильского народа и помогает России уничтожать украинцев.

Отвечая на вопрос интервьюера о роли США в текущих мирных переговорах о завершении российско-украинской войны, Корнийчук отметил: Украина нуждается в мире – но он должен быть справедливым и прочным.

"Мы хотим только справедливого и длительного мира – для нас и для наших детей. Мы работаем с американской администрацией – и неоднократно подчеркивали: стабильный мир с гарантиями безопасности –– это то, в чем мы нуждаемся. И ради получения этих гарантий безопасности мы готовы идти на некоторые компромиссы", – заявил дипломат.

Корнийчук добавил, что в течение года президентства Трампа Россия продолжала наносить сокрушительные удары по гражданской инфраструктуре. Поэтому Украина, по его словам, хотела бы, чтобы американский лидер вернулся бы к идее давления на агрессора, который был и остается единственным препятствием на пути к миру.

Однако иногда заявления американских чиновников, добавил Корнийчук, выглядят так, словно нет никакой разницы между агрессором и жертвой, более того – что под вопросом остается, кто вообще агрессор в российско-украинской войне.

В то же время то, что Вашингтон давит прежде всего на Украину – подавляющее большинство украинцев считает проявлением несправедливости.

К тому же в Европе – прежде всего в скандинавских государствах и большинстве восточноевропейских стран – четко осознают, что Россия является угрозой не только для Украины, а для всей Европы, говорит дипломат.

"И если Украина не сможет остановить их (российские войска. – Ред.), они действительно пойдут дальше", – подчеркнул Корнийчук.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что глава МИД Израиля "разнес" представителя России в ООН. Дипломат заявил, что ему "пришлось сдерживаться, чтобы не рассмеяться", слушая крики россиянина о необходимости соблюдения международного права и недопустимости захвата чужих территорий.

