После встречи с Трампом Путин не сказал ничего нового относительно войны в Украине – ISW

На совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом после встречи на Аляске российский диктатор Владимир Путин не сказал ничего, что указывало бы на умерение его военных целей. Он не дал и намека на готовность к компромиссу по ним, и повторил те же слова, которые использовал с 2021 года для оправдания агрессии против Украины.

Так, международный военный преступник вновь продемонстрировал, что его взгляды на украинский суверенитет не изменились, и по-прежнему он не заинтересован в серьезных мирных переговорах с Киевом. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Путин повторил строки с эссе 2021 года

На совместной встрече с журналистами после переговоров на Аляске 15 августа Путин воспользовался давней риторикой Кремля о том, что Россия и Украина имеют "общие корни" и что россияне считают ее "братской" страной.

В июле 2021 года Путин опубликовал эссе на тему "Историческое единство русских и украинцев", в котором он аналогичным образом идеологизировал, что украинцы и белорусы всегда "принадлежали к русской нации" благодаря общему "историческому и духовному пространству". Эта "статья" появилась менее чем через месяц после встречи диктатора с тогдашним президентом США Джо Байденом (в Женеве в июне 2021-го). И тогда эксперты ISW оценили ее как ультиматум Киеву, поскольку в ней открыто ставилась под сомнение территориальная целостность и суверенитет Украины.

В эссе Путин утверждал, что Украина – "продукт советской эпохи, сформированный на землях исторической России", и повторил эти аргументы, объявив войну Украине в феврале 2022 года в качестве оправдания своего полномасштабного вторжения.

"Преемственность между заявлениями Путина на пресс-конференции с Трампом 15 августа и предыдущими заявлениями свидетельствует о его приверженности точке зрения, согласно которой существование Украины как государства и ее территориальная целостность зависят от ее союзничества с Россией", – отметили аналитики.

После разговора американский лидер сообщил, что они с диктатором "добились большого прогресса" и пришли к согласию по "многим пунктам", но не пришли к четкому соглашению по войне в Украине. Трамп не стал вдаваться, при этом отметил, что "сделки нет, пока не будет соглашения", и что он проинформирует президента Украины Владимира Зеленского и страны НАТО о состоявшемся разговоре, поскольку "в конечном итоге от них зависит" соглашение.

Также Трамп повторил свой график, согласно которому любые двусторонние экономические соглашения с Россией будут заключены после "окончания войны".

Со своей стороны российский диктатор повторил заученные фразы о важности "устранения коренных причин" войны, которые Кремль определил как расширение НАТО на восток и предполагаемую дискриминацию русскоязычного населения Украиной. Он также обвинил европейские государства в "попытках подорвать переговорный процесс".

"Эти заявления представляют собой две стандартные линии повествования, которые Кремль использует, чтобы оправдать свое незаконное вторжение и вбить клин между США, Европой и Украиной", – констатировал ISW.

Что предшествовало

В пятницу, 15 августа, президент США Дональд Трамп провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, на которой, как ожидалось, должны были обсудить дипломатическое завершение войны РФ против Украины. Киев и его партнеры настаивали на прекращении огня для начала мирных переговоров, тогда как Путин цинично требовал "передачи" Москве украинских территорий как условие для перемирия. Трамп со своей стороны обещал, что не будет принимать решений по территориальным вопросам вместо Украины.

И хотя американский лидер, который инициировал встречу, назвал ее "продуктивной", он признал, что делегации США и России "не достигли соглашения". В заключение Путин обратился к Трампу на английском языке и пригласил его в Москву. Оба покинули сцену пресс-конференции, не ответив ни на один вопрос аудитории (так, Путин ушел от ответа на вопрос, прекратит ли он наконец убивать украинцев), а запланированный после встречи обед был отменен.

Перед разговором непосредственно с Трампом военный преступник Путин кого-то окликал и нервно улыбался. А во время саммита были и другие курьезные случаи, связанные с диктатором, поэтому сеть просто взорвалась мемами о встрече Трампа с Путиным на Аляске.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 15 августа подчеркнул, что страна-агрессор Россия убивает даже в день переговоров с США. Он добавил, что пока нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать войну.

