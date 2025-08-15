'Вы прекратите убивать гражданских?' Журналисты встретили Путина резкими вопросами

Сразу после прибытия на Аляску российского диктатора Владимира Путина встретили резкими вопросами. От главаря Кремля требовали ответов об убийствах мирных жителей и вероятности прекращения огня.

Примечательно, что ни на один вопрос журналистов Путин не ответил. Об этом свидетельствуют кадры первых минут встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Путин не ответил об убийствах украинцев

Спустя несколько минут после того, как Трамп встретил российского диктатора и провел его по красной дорожке, в адрес военного преступника посыпался ряд острых вопросов. Журналисты требовали, чтобы Путин ответил, прекратит ли он убивать мирных жителей Украины. На это главарь Кремля жестом показал, что якобы не расслышал вопрос.

Перед закрытой частью переговоров Путина снова спросили об обстрелах Украины. В частности, представители СМИ пытались узнать, готов ли главарь Кремля пойти на перемирие и обязаться больше не убивать гражданских. Также у Путина спрашивали, на каком основании американский президент должен верить его словам.

Как и в предыдущем случае ни на один вопрос о войне в Украине и убийствах мирных жителей Путин не ответил. Тем не менее, он что-то крикнул в сторону журналистов, но из-за шума в зале реплику не было слышно.

Кремлю пришлось убрать звук

Стоит отметить, что пресс-служба Кремля тоже опубликовала фрагмент видео, во время которого Путину задавали вопросы об убийствах мирных жителей и возможности перемирия. Однако московские пропагандисты решили вовсе убрать звуковую дорожку, чтобы вопросов не было слышно.

Что предшествовало

Президент США Дональд Трамп встретил российского диктатора Путина в 22:09 по киевскому времени. Они прошли несколько метров, сделали общее фото, пожали руки и уехали на встречу. По предварительным данным, закрытая встреча продлится около 6 часов.

К слову, во время встречи Трампа и Путина над аэропортом в Анкоридже пролетел стратегический бомбардировщик B-2 Spirit и четыре истребителя. На кадрах заметно, что рев моторов напугал российского диктатора.

Напомним, вечером 15 августа самолет Путина приземлился на Аляске, для диктатора расстелили красную дорожку, и президент США лично встретил его в аэропорту.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский констатировал, что Россия убивает даже в день переговоров с США. Пока нет не только приказа, но и сигналов о подготовке Москвы завершать войну.

