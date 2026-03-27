После визита Зеленского Британия срочно выделяет дополнительные £100 млн на ПВО для Украины: что известно

Правительство Великобритании объявило о срочном выделении дополнительных 100 млн фунтов стерлингов на усиление противовоздушной обороны Украины. Решение было принято после встреч союзников и визита президента Владимира Зеленского в Лондон на прошлой неделе.

Видео дня

Информацию обнародовали на официальном сайте британского правительства. В заявлении отметили, что средства пойдут на поддержку ПВО Украины.

"Великобритания срочно выделит дополнительные 100 миллионов фунтов стерлингов на поддержку противовоздушной обороны Украины, помогая защищать страну от неустанных атак РФ", – говорится в сообщении.

Решение после встреч

Новый пакет помощи появился после встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил в Хельсинки. Там обсуждали, как союзники могут быстрее усилить поддержку Украины. Перед этим Владимир Зеленский посетил Лондон. Премьер-министр Кир Стармер, как отмечается, услышал непосредственно о ситуации на фронте и действиях украинских военных.

Стармер также прокомментировал решение. Он заявил, что Великобритания настроена и в дальнейшем поддерживать Украину и укреплять ее безопасность.

"Чтобы гарантировать, что это никогда не повторится и защитить людей у нас дома от реальной угрозы, которую представляет РФ, я решительно настроен сделать все возможное для поддержки суверенной и свободной Украины", – сказал он.

Куда пойдут средства

Финансирование планируют направить максимально быстро. Основная цель – укрепить систему противовоздушной обороны Украины. Речь идет о защите передовых подразделений, а также критической инфраструктуры от воздушных ударов.

Этот пакет является частью более широкой поддержки. За последние два месяца Великобритания уже выделила всего 600 млн фунтов стерлингов на нужды украинской ПВО. Правительство страны отмечает, что такие шаги должны помочь сохранить жизни гражданских и повысить устойчивость государства в условиях постоянных атак.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что президент Зеленский выступил на Саммите лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF). По его словам, вклад Украины в безопасность на Ближнем Востоке и в регион Персидского залива также станет настоящим вкладом в мировую безопасность. Энергетическая безопасность и стоимость жизни, особенно в Европе, как пояснил глава государства, зависит от нефти, газа и других ресурсов, а также от стабильных мировых рынков.

Также он напомнил о предложении менять ракеты PAC-3 на дроны-перехватчики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!