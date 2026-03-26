'Мы готовы двигаться': Зеленский обратился к Саммиту лидеров JEF в Хельсинки и рассказал о вкладе Украины в безопасность на Ближнем Востоке. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Саммите лидеров Объединенных экспедиционных сил (JEF). По его слова, вклад Украины в безопасность на Ближнем Востоке и регион Персидского Залива также станет настоящим вкладом в мировую безопасность.

Речь появилась в его Telegram-канале. Энергетическая безопасность и стоимость жизни, особенно в Европе, как пояснил глава государства, зависят от нефти, газа и других ресурсов, а также от стабильных мировых рынков.

"Убежден, что нам в Европе нужно наладить более тесное сотрудничество между Украиной, странами JEF и всеми европейскими государствами, чтобы обеспечить реальную защиту на земле, в воздухе и на море. Ключевыми являются не только производство нового оружия, особенно дронов, не только технологии, но и реальный опыт использования и интеграции их с радарами, авиацией и другими системами противовоздушной обороны", – сказал глава государства.

По его словам, у Украины есть этот опыт, а совместно со странами Европы получается сильная промышленная база. Учитывая европейские финансовые возможности, Зеленский призвал объединить все это еще сильнее.

В частности, украинский президент поблагодарил за статус расширенного партнера, который Украина получила в Осло.

"Этот статус уже открывает возможности для практического сотрудничества, например для участия в учениях TARASSIS. Мы готовы двигаться вперед, привлекая наш опыт и наши возможности, чтобы сделать сообщество JEF еще сильнее. И наша цель проста и четка – Украина готова стать полноправным членом JEF", – сказал Владимир Зеленский.

Заметим, что JEF – это Объединенные экспедиционные силы Соединенного Королевства. Эти многонациональные экспедиционные силы были созданы в 2014 г. Соединенным Королевством и состоят из девяти ее североевропейских союзников, среди которых Дания, Финляндия, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

В этот раз Саммит проводит и модерирует президент Финляндии Александр Стубб.

