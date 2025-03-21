Проехал в танке у границы РФ: принц Уильям посетил войска Британии в Эстонии. Фото

Принц Уильям прибыл в Эстонию, чтобы поддержать войска Великобритании в крупнейшей зарубежной миссии по защите балтийского государства от угрозы со стороны России. На военном полигоне недалеко от границы РФ принц в камуфляжной форме пообщался с британскими солдатами и проехался на танке Challenger 2.

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"Тренируемся вместе с Мерсийским полком (пехотный полк в британской армии. – Ред.) в Эстонии, оттачиваем жизненно важные навыки для проведения операций. Это развертывание является ключевым от полевых тренировок до работы оружейных систем! Так гениально видеть преданность и опыт наших войск в действии", – сообщили 21 марта в Instagram принца и принцессы Уэльских.

Также были опубликованы фото, на которых Уильям запечатлен в военной форме, выглядывающий из танка Challenger 2, а также из боевой бронированной машины.

На морозном, покрытом грязью военном полигоне онпосетил солдат и осмотрел военную технику, охранявших восточный фланг НАТО.

Как пишет BBC, таким образом принц продемонстрировал, что Великобритания намерена сдерживать любую агрессию со стороны России.

"Если королевские визиты направлены на передачу послания, то фото принца Уэльского на танке у российской границы, должно быть, является одной из самых прямых", – говорится в статье.

Во время своей двухдневной поездки в Эстонию принц Уильям посетил часть из 900 британских военнослужащих в составе этих многонациональных сил, включая солдат Мерсийского полка, главнокомандующим которого является принц.

Ему провели экскурсию по военным учебным полигонам в лагере Тапа, которые являются частью операции "Кабрит", являющейся вкладом Великобритании в обеспечение "коллективной безопасности и обороны" НАТО в этом уязвимом регионе Балтии.

Принцу, на форме которого был значок НАТО, показали полевые учения этой боевой группы, также он встретился с военнослужащими Франции и Эстонии.

Он расспросил солдат об их командировке в "контексте нахождения так близко к России" и поинтересовался, ощущается ли это более реально, чем предварительная подготовка.

До того, как Эстония обрела независимость в 1991 году, здесь располагалась база советских ПВО, а истребители МиГ были готовы к атакам на Запад, пишет BBC.

Теперь здесь размещены эстонские войска и их союзники по НАТО, чтобы предотвратить российское вторжение.

Стратегически важная военная база расширяется, обледеневшие улицы заставлены военной техникой.

Помимо поездки на танке Challenger 2, принц осмотрел бронетранспортер Warrior, французскую боевую машину Griffon, реактивную систему залпового огня, машину для разминирования препятствий Trojan, а также управлял мобильной артиллерийской системой Archer.

Война в Украине показала, как быстро меняются технологии ведения боевых действий, и на фоне этого в четверг Уильям во время визита к разработчикам в Таллине осмотрел беспилотник, работающий на водороде.

На военной базе Тапа он расспросил солдат о новой "угрозе беспилотников", с которой сталкиваются современные армии, и о "изменении тактики", которое для этого потребуется.

Вокруг базы были установлены предупреждающие знаки с надписью: "Сообщайте о замеченных беспилотниках".

В четверг сотни людей ждали на холоде встречи с Уильямом в Таллине, выстроившись в очередь, чтобы пожать ему руку или сделать селфи. Его тепло встретили в этой небольшой, технически продвинутой стране, которая все больше полагается на своих союзников, отмечает BBC.

Эстония, которая в прошлом находилась под советским правлением, является ярым сторонником Украины, разделяя границу с РФ, говорится в статье. По всей столице рядом с эстонскими развеваются украинские флаги.

Многие украинские семьи нашли убежище в Эстонии.

Как сообщал OBOZ.UA, во время визита в школу в Таллинне для украинских детей-беженцев принц Уильям похвалил силу Украины. "Украинская стойкость повсюду. У вас очень хороший дух, очень добрые души, это очень важно", – сказал он студентам.

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