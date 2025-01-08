Портнов отреагировал на призывы журналистов ввести против него санкции

Народный депутат Верховной Рады Украины 5 и 6 созывов, экс-замглавы Администрации президента во времена Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов отреагировал на требование журналистов ввести против него санкции Совета безопасности и обороны Украины. Также в заявлении организации "Медиарух" содержалось требование пересмотреть судебные решения по связанным с ним делам из-за возможного влияния Портнова на судебную систему.

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Портнов назвал соответствующее заявление "доносом" и заявил о том, что некоторые его подписанты действуют, исходя из мотивов "мести или личной обиды", потому что выступают ответчиками по ряду его исков или уже проиграли суды. В своем ответе он также утверждает, что обвинения в отношении себя со стороны ряда украинских СМИ успешно опровергал в судах, а также что реагировать на "любые противоправные действия" будет, в том числе, и в международных судебных инстанциях.

В заявлении, которое от имени Портнова поступило в редакции СМИ, ранее распространившие заявление организации "Медиарух" в отношении него, он пересказывает суть требований журналистов-подписантов заявления.

"Заявление "Медиаруха" предусматривает, что санкции необходимо ввести через якобы мой контроль над судебной системой и призывает поддержать зарегистрированную на сайте Кабинета Министров Украины журналисткой "Громадського" Ярославой Вольвач соответствующую петицию. Также она содержит обращение к Председателю Верховного Суда и Высшему совету правосудия с призывом обеспечить прозрачность и объективность в рассмотрении дел, связанных с Андреем Портновым и провести проверку соответствующих судебных решений в соответствии со стандартами правосудия и судебной этики. Авторы также отмечают необходимость расследовать факты влияния на судебную систему, злоупотребления и нарушения стандартов правосудия и требуют их надлежащей оценки и немедленного прекращения", – отмечает Портнов.

Экс-замглавы АП отметил, что считает подобные обвинения в свой адрес странными, учитывая, что после его ухода с госслужбы в Украине проводилась судебная реформа с участием общественности, антикоррупционных и международных организаций.

"Поэтому, для меня очевидно, что этот всплеск активности, нарушающий целый ряд законов и стандартов, включая нескрываемое давление на судебную систему, сопровождается конфликтом интересов, игнорированием исполнения судебных решений и отсутствием каких-либо доказательств моей противоправной деятельности, осуществляется не связи с моим влиянием на суд, а по мотивам мести и неприязни и преследует цель оказания давления на СНБО и руководство государства для дальнейшего обвинения их в бездействии, хотя санкции в Украине налагаются только по четко определенным законом основаниям, ни одно из которых не связано со мной", – пишет Портнов.

Он заявил, что среди подписантов заявления "Медиаруху" есть немало ответчиков по его искам, и что никто из них во время судебных заседаний не требовал отвода состава суда и не обращался в Высший совет правосудия с жалобами на судей. Это, считает Портнов, свидетельствует о том, что недоверие к судам у них якобы появилось только после поражений в зале суда.

Публичный призыв журналистов к председателям Верховного Суда и Высшего совета правосудия относительно проведения проверки уже принятых в связанных с Портновым делах судебных решений, он назвал "прямым давлением на суд", поскольку упомянутые должностные лица "не уполномочены на пересмотр судебных решений".

"Подписанты Заявления прямо указывают высшим должностным лицам судебной системы, что им нужно делать, как именно они должны вмешаться в судебный процесс, нарушить установленный процессуальный закон и обеспечить выполнение требований подписавшихся под Заявлением и требующих сатисфакции по делам, где я являюсь истцом. То есть, мы действительно имеем дело с незаконным влиянием на суд, за что авторы предлагают наказывать санкциями", – пишет Портнов.

Реагируя на предложение "Медиаруху" о рассмотрении возможности введения в отношении него санкций СНБО, Портнов отметил, что через Суд ЕС в Люксембурге добился признания противоправным введение против него санкций в Евросоюзе и получил компенсацию в размере 15,5 тысячи евро. Также, по его словам, после ЕС аналогичные решения уже приняты в Великобритании, Швейцарии, Норвегии, Монако, Канаде и других странах. Портнов убежден, что в конце концов сможет добиться и отмены санкций США, о которых упомянули в заявлении "Медиаруху".

Заявление журналистов относительно себя Портнов объясняет якобы имеющимся у части подписантов желанием "отомстить" за проигранные суды и вынужденное "прохождение через унизительные процедуры публичного опровержения своих собственных ложных утверждений".

В частности, Портнов заявил, что автор петиции Ярослава Вольвач проиграла ему суды первой и второй инстанции и по решению суда должна опровергнуть обнародованную ею информацию. Поэтому петицию Портнов считает попыткой "мстить требованиями принятия внепроцессуальных и незаконных актов".

Также он упомянул о других подписантах заявления "Медиаруху" – как отдельных журналистов, так и организаций, – которые проиграли ему в судах или с которыми судебные процессы продолжаются до сих пор, подчеркнув, что связывает их активность именно с этим.

Кроме того, Портнов заявил, что через суд добился признания недостоверной информации, на основании которой он был включен в "Реєстр зрадників" движения "Честно".

"Я могу привести еще десяток примеров, но очевидно, что мы имеем дело с новым явлением, когда, объединяясь в организованную группу так называемых общественных активистов, они пробуют руководить страной, давят на должностных лиц и пытаются представить свои частные интересы как общественное мнение. Цель этого обращения, которое я требую опубликовать в соответствии с журналистскими стандартами, как реализацию моего права на ответ – это реакция на новую волну манипулятивной информации. Уверен, что авторы Заявления не достигнут ни одной из поставленных ими целей, а каким-либо противоправным действиям я дам адекватную правовую оценку в полном соответствии с законом и общепринятыми стандартами в национальных и международных административных и судебных органах", – резюмировал Портнов.

Напомним, о том, что "Медиарух", а также ряд украинских медийных и общественных организаций поддержали петицию Ярославы Вольвач и призвали президента Украины Владимира Зеленского вынести на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций против Андрея Портнова, стало известно в конце декабря 2024 года.

"Мы, участники "Медіаруху", а также украинские медийные и общественные организации, выражаем глубокую обеспокоенность тем, что украинские суды неоднократно удовлетворяли иски экс-нардепа Андрея Портнова против медиа и общественных организаций. Это происходит несмотря на наличие серьезных оснований для критического отношения к его деятельности", – отмечалось в заявлении.

Среди таких оснований инициаторы заявления назвали, в частности, введенные в отношении Портнова санкции США с обоснованием их "его причастностью к коррупционным действиям, направленным на контроль украинской судебной системы".

"В заявлении Министерства финансов США отмечалось, что Портнов влиял на судебное законодательство, способствовал назначению лояльных чиновников на высокие должности в судебной системе и использовал взяточничество для достижения своих целей... Несмотря на многочисленные журналистские расследования, свидетельствующие о возможном сохранившемся влиянии Андрея Портнова на судебную систему Украины, никаких санкций в отношении него Украиной до сих пор не было введено", – отмечали авторы заявления.

Также инициаторы введения санкций в отношении Портнова упомянули о его работе в администрации Януковича.

"С 2010 по 2014 год Андрей Портнов занимал ключевые должности в Администрации президента Виктора Януковича, в частности был причастен к принятию так называемых "законов 16 января", которые нарушали права граждан, ограничивали свободы и признавали гражданское общество "экстремистами" и "иностранными агентами", – подчеркивали медийщики.

Кроме того, они обратились к председателю Верховного Суда Украины и Высшему совету правосудия с призывом обеспечить прозрачность и объективность в рассмотрении дел, связанных с публичными лицами, в частности Портновым.

"Просим провести проверку судейских решений по этим делам на предмет их соответствия стандартам правосудия и судейской этики. Любое возможное влияние на судебную систему, злоупотребление или нарушение стандартов правосудия должно быть расследовано, соответственно оценено и немедленно прекращено", – отмечалось в тексте заявления.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что Портнов выиграл суд изданий The Kyiv Independent, StatеWatch и "Левый берег".

Тогда суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Портнова, информацию, распространенную на сайте интернет-издания The Kyiv Independent в публикации под названием "Украина вводит санкции против мелких пророссийских политиков, оставляя без внимания наиболее известные фигуры". Аналогичное решение принято по похожей публикации на сайте "Левого берега". Оба издания должны были опровергнуть распространенную информацию и заплатить Портнову в общей сложности 80 тысяч. грн компенсации расходов на профессиональную юридическую помощь.

А до того бывший депутат выиграл суд в движении "Честно", добившись признания недостоверной информации о якобы открытом в отношении него уголовном производстве по делу о государственной измене

Суд обязал движение "Честно" опровергнуть эту информацию на своем сайте, удалить профиль Портнова со всей информацией о нем, а также его изображение и выплатить истцу 240 тыс. грн.

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