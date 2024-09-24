Юрист Андрей Портнов выиграл в суде: The Kyiv Independent, StatеWatch и "Левый берег" заплатят 80 тыс. грн

Суд в Украине удовлетворил иск бывшего украинского чиновника, юриста Андрея Портнова касательно защиты чести, достоинства и деловой репутации и опровержения недостоверной информации. Так, ООО "Издательский дом "ЛБ", ОО "StatеWatch" и интернет-издание The Kyiv Independent обязали выплатить Портнову 80 тыс. грн.

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Соответствующее решение утвердил Шевченковский районный суд г. Киева 23 сентября. Об этом сообщила адвокат Портнова Анна Косинова изданию "ЗіБ".

Как говорится в результативной части решения, суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Портнова информацию, распространенную на сайте интернет-издания The Kyiv Independent в публикации под названием "Украина вводит санкции против мелких пророссийских политиков, оставляя без внимания наиболее известные фигуры". Аналогичное решение принято касательно похожей публикации на сайте "Левого берега".

Теперь ответчики должны в течение пяти календарных дней с момента приобретения решением в данном деле законной силы опровергнуть распространенную информацию и заплатить Портнову в общей сложности 80 тыс. грн. компенсации расходов на профессиональную юридическую помощь.

Кроме того, по словам Косиновой, "Издательский дом "ЛБ" дал суду ложные показания утверждая, что не размещал публикацию о Портнове, предварительно изъяв ее со своего сайта после подачи им иска в суд. "Но суду было предоставлено экспертное заключение, что такая публикация была размещена", – отметила Косинова.

Ранее Портнов выиграл еще ряд исков о защите чести, достоинства и деловой репутации. В частности у таких изданий и общественных организаций:

общественная организация "Рух Чесно";

издания "Украинская правда", "Фокус" и ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина;

издание "Бизнес.Цензор" и Юрий Бутусов, которому этот сайт принадлежит;

ОО "Громадське телебачення";

телеканал "Прямой" и т.д.

Кроме того, Киевский апелляционный суд в 2024 году уже дважды оставлял в силе решение Дарницкого районного суда г. Киева по искам Портнова против Бутусова. Пока решения судов относительно Бутусова находятся на стадии принудительного исполнения.

Напомним, что Суд ЕС принял решение по иску Портнова к Совету министров ЕС (дело №Т-290/14) и постановил исключить его из санкционных списков ЕС. Также санкции в отношении него были сняты Великобританией и Швейцарией.

Как сообщал OBOZ.UA, также недавно The Canada Gazette – официальный вестник правительства Канады – сообщил, что Канада также сняла санкции с Портнова. А общественная организация "Центр противодействия коррупции" перечислила Портнову более 39 тыс. грн по решению суда.

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