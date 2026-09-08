Порошенко встретился в Сейме Польши с уполномоченным по вопросам восстановления Украины Ковалем
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Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко провел в Варшаве встречу с председателем Комитета Сейма Польши по иностранным делам, уполномоченным премьер-министра Польши по вопросам восстановления Украины Павелом Ковалем.
О встрече политик сообщил в своих социальных сетях.
Порошенко проинформировал польского депутата об очередном массированном обстреле украинских городов, который привел к человеческим жертвам и разрушению гражданской инфраструктуры.
"Говорили о войне, перспективах прекращения огня и необходимых шагах для достижения справедливого и прочного мира. Наша общая позиция заключается в том, что для настоящей и действенной дипломатии нужна сила, а значит – давление на Россию, ведь другого языка Путин не понимает", – пишет пятый президент в соцсетях.
"Отдельно обсудили украинско-польские отношения, в частности прогресс в вопросе эксгумаций. Согласились, что нужно и дальше двигаться по пути деполитизации в интересах обоих народов", – отмечает Порошенко.
"Говорили и о прогрессе на пути Украины в ЕС и о важности поддержки со стороны Варшавы, в частности о необходимости более быстрого открытия следующих переговорных кластеров", – сообщил лидер "Европейской солидарности".