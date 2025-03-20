Порошенко встретился со спецпосланником правительства Германии Мильбрадтом: о чем говорили

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился со специальным посланником правительства ФРГ по Украине по вопросам децентрализации, эффективного управления и публичной службы Георгом Мильбрадтом.

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Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Искренне спасибо за несокрушимую, искреннюю поддержку Украины и заряд энергии и оптимизма. Поблагодарил правительство Германии за постоянную поддержку нашей борьбы. Не мог не воспользоваться возможностью выразить благодарность и за вчерашнее историческое решение Бундестага об одобрении полутриллионного финансового пакета на укрепление военных возможностей ФРГ. В Украине эти новости восприняли в надежде на большую помощь в нашей борьбе с российским агрессором", – пишет Порошенко.

"Традиционно важное внимание уделили реформе децентрализации и обменялись мнениями относительно положительных и, к сожалению, негативных моментов развития. Отмечалось критическое значение финансовой децентрализации как элемента самодостаточности и независимости местных громад. Согласились, что, несмотря на войну, реформа децентрализации должна углубляться, что будет способствовать не только прочности государства и нашей борьбы, но и успешному евроинтеграционному прогрессу Украины", – отмечает пятый президент.

"Не обошли вниманием внутриполитическую ситуацию в Украине и, среди прочего, угрожающие тенденции развития, в частности, в части демократических свобод и свободы слова, международной парламентской деятельности и прав оппозиции. Отметили важность сохранения внутреннего политического единства как ключевой гарантии устойчивости государства", – резюмирует Порошенко.