Порошенко встретился с Рютте на ПА НАТО в Польше

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко встретился на Парламентской ассамблее НАТО с генсеком альянса Марком Рютте.

Видео дня

"Парламентская ассамблея НАТО в этом году в Любляне. И как всегда – искренняя и теплая встреча с генсеком НАТО Марком Рютте", – написал политик, опубликовав видео встречи.

Он подчеркнул, что в Любляне будет проведена работа, "чтобы совместно приблизить момент, когда Украина станет членом альянса".

"С Марком (Рютте. – Ред.) мы всегда находили общие решения. Убежден, что и на этот раз сможем содержательно обсудить ключевые вопросы и укрепить позиции Украины на пути к интеграции в Североатлантический альянс", – подчеркнул Порошенко.