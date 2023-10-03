Порошенко в Манчестере обсудил с Клеверли и Шаппсом усиление помощи Украине

Петр Порошенко, участвующий в Конференции Консервативной партии Великобритании в Манчестере, обсудил увеличение и ускорение поставок оружия, амуниции и ракет с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.

Об этом пятый президент сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня Великобритания один из важнейших наших партнеров. Она среди лидеров в предоставлении нам современного оружия. И мы благодарны британскому народу и власти за это. Я также подчеркнул, что сейчас Украина воюет на переднем фланге НАТО, поэтому заслуживает членства в Альянсе. А как первый шаг – должна получить приглашение присоединиться к Вашингтонскому договору НАТО на следующем юбилейном саммите в столице США", – написал Петр Порошенко.

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Также Петр Порошенко вместе с британским министром обороны Соединенного Королевства Шаппсом принял участие во встрече группы друзей Украины в Консервативной партии.

"Вместе с Министром обороны Великобритании Грантом Шаппсом имел честь принять участие в большой встрече "Консерваторы-друзья Украины". Хочу передать слова восторга мужеством украинских военных и невероятную энергию поддержки нашего народа со стороны настоящих друзей Украины. Это бывший премьер Лиз Трасс, Министр иммиграции Роберт Дженрик, Министр оборонных закупок Джеймс Картлидж, член парламента Великобритании и глава группы консерваторов-друзей Украины Джек Лопрести и другие политики, и самое главное – молодежь", – пишет Порошенко.

Ранее пятый Президент также сообщил о встрече с главой Консервативной партии Грегом Гендсом.

"Поблагодарил наших партнеров – консерваторов за сверхэффективные на поле боя ракеты Storm Shadow и танки Challenger. И, конечно, попросил увеличить их количество", – пишет пятый Президент на своей странице в Facebook.

"Поблагодарил также британцев за тренировку наших бойцов еще с 2014 года и мощный проукраинский голос на всех международных встречах. Мы обменялись мнениями по поводу пути усиления украинской демократии и скоординировали позиции в межпартийном взаимодействии между "Европейской солидарностью" и Консервативной партией Великобритании на ближайший период", – пишет Петр Порошенко.

В работе Конференции британской Консервативной партии в Манчестере участвует руководство Великобритании, включая Премьер-министра Риши Сунака и членов Правительства, а также международные партнеры партии.

На полях форума запланировано множество контактов, в ходе которых Петр Порошенко сосредоточится на укреплении проукраинской глобальной коалиции, усилении британской политической, военной и гуманитарной поддержки Украины, ускорении поставок в ВСУ новейшего вооружения, а также продвижении перспективы приглашения нашего государства присоединиться к Вашингтонскому договору.

В рамках визита в Великобританию Петр Порошенко также посетит военные предприятия и склады для поставки техники Вооруженным силам Украины.