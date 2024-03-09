Порошенко в интервью шведской газете: пора как можно скорее передать Gripen украинским ВВС

Петр Порошенко в интервью крупнейшей шведской ежедневной газете Dagens Nyheter призвал предоставить Украине истребители Gripen.

Теперь, когда Швеция стала членом НАТО, пора как можно скорее передать Gripen украинским ВВС – сказал Порошенко. Он как лидер "Евролидарности" – сестринской партии шведских христианских демократов и умеренных – искренне поздравил членство Швеции в НАТО и отметил, что это снимает препятствия для отправки боевых самолетов Jas Gripen в охваченную войной Украину.

Издание отмечает, что несколько политических лидеров Швеции уже давно говорят о том, что когда Швеция станет полноправным членом НАТО и будет гарантировать безопасность альянса, тогда можно будет отдать самолеты.

"Когда вы станете членами НАТО, у вас будет еще больше возможностей стоять с нами бок о бок. Потому, как нам и обещали, просим сократить сроки доставки боевых самолетов в Украину", – призывает Петр Порошенко.

Швеция входит в коалицию с одиннадцатью странами, пообещавшими Украине боевые самолеты, в основном американские F-16. Порошенко объясняет преимущество Gripen.

"Я знаю, что Gripen проще, чем F-16, и можно скорее научить пилотов. Но истребители нам понадобились бы еще вчера, потому что у нас ситуация в воздушном пространстве очень тяжелая. Для нас это было бы хорошей возможностью получить Gripen из Швеции, Mirage из Франции и F-16 из других стран", – говорит он.