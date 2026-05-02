Порошенко в эфире хорватского телеканала N1: если мы хотим мира, нам нужны оружие, ПВО, ракеты большой дальности

Петр Порошенко в эфире хорватского телеканала N1 заявил, что путин использует переговоры по мирному соглашению для затягивания войны. По мнению Порошенко, Запад должен давить на Путина с одним требованием – полное прекращение огня. россия понимает только язык силы, отмечает пятый Президент, поэтому союзники должны держать единство вокруг Украины.

"Мирное соглашение из 20 или 28 пунктов — это ловушка путина, его трюк. путину не нужна наша земля, поэтому он полностью уничтожает украинские города на Донбассе. путин хочет захватить всю Украину, а после этого, возможно, и всю Европу. Мы должны разрушить его сценарий, будучи сильными", – объясняет Порошенко.

"Что Украине нужно больше всего? Оружие. Если мы хотим мира, нам нужна ПВО, чтобы остановить ракетные атаки и дроны. Ракеты большой дальности. Чтобы на каждую атаку на украинские гражданские объекты был немедленный ответ украинской атакой. Воздушные силы. Потому что мы будем сражаться и защищать все европейское небо", – говорит Петр Порошенко.

"Санкции. Путин должен платить высокую цену за свою агрессию. У него не должно быть финансовой способности финансировать войну. Я не понимаю, когда Европа по требованию Венгрии просит нас возобновить работу нефтепровода "Дружба", который поставляет российскую нефть. Почему Венгрия не может покупать нефть через Хорватию и через мировой рынок?", – отметил Порошенко.

Он поблагодарил Хорватию за поддержку Украины во время войны: "в это очень сложное время украинской истории мы чувствуем ваше плечо. Вы – нация, которая прошла через очень тяжелую войну, вы знаете, какая цена войны, и поэтому для нас это чрезвычайно важно".

"Каждую ночь и каждый день у нас российские ракеты, российские ударные дроны, которые убивают украинцев. Ежедневно мы платим эту ужасную цену. Вы не найдете другой нации в мире, которая бы хотела мира больше, чем мы, украинцы. В то же время мы полностью разрушили сценарий путина захватить Украину за три дня. Сейчас идет 13-й год после того, как путин напал на Крым и Донбасс, и 1527-й день полномасштабной агрессии. Ежемесячно россия теряет от 30 до 40 тысяч российских солдат, отправляя их умирать в Украину", – говорит Порошенко.

"В Украине тоже есть тяжелые потери, и мы хотим закончить эту войну. А для завершения этой войны нам нужны три предпосылки. Единство внутри Украины, такое же, которое мы продемонстрировали в начале 2022 года, и это единство помогло украинскому народу показать нашу устойчивость. Трансатлантическое единство – потому что путин напал не только на нас, он напал на весь Свободный мир. Единство внутри НАТО является ключевым фактором выживания всей западной цивилизации. И единство внутри Европейского Союза. Безопасность на континенте, стабильная ситуация с безопасностью не должна зависеть от имени премьер-министра или президента той или иной страны-члена ЕС. Система должна работать", – отмечает Порошенко.

"Те, кто считает помощь Украине благотворительностью, делают большую ошибку. Это не благотворительность и не просто помощь — это инвестиция в континентальную безопасность. Украина, которая сейчас имеет самые сильные и крупнейшие вооруженные силы на континенте, играет очень важную роль в защите безопасности Хорватии, Германии, Франции или даже Португалии. И чем быстрее каждый европеец это поймет, тем лучше", – подчеркнул лидер партии.

"Я знаю, что нужно сделать, чтобы выиграть войну. И мы сильнее России. Несмотря на то, что у них больше территории, людей, денег — мы сильнее. Весь мир с нами. Мы полностью изменили Вооруженные Силы. Я горжусь тем, что мы создали новые украинские Вооруженные Силы: силы дронов, силы радиоэлектронной борьбы, когда мы со значительно меньшими затратами можем бить россиян. Никто в это не верил. Но у меня никогда не было никаких сомнений относительно силы Украины", – подчеркнул Порошенко.