Порошенко три часа продержали на границе, несмотря на решение суда о разрешении уехать из Украины, – Головань

Лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко более трех часов продержали на украинской границе, несмотря на то, что решение Винницкого окружного административного суда, признавшего противоправным отказ в пересечении государственной границы, вступило в законную силу.

Видео дня

Об этом сообщил адвокат политика Игорь Головань.

В конце концов, лидер "ЕС" получил разрешение на выезд и сможет принять участие в работе межпарламентского Совета Украина-НАТО.

"Порошенко будет на заседании Межпарламентского Совета Украина – НАТО. Вчера, 22 апреля 2025 года, вступило в законную силу судебное решение, которым установлена незаконность январского решения пограничников об отказе Петру Порошенко в пересечении границы. Суд доказал правоту Петра Порошенко. Каждое незаконное блокирование деятельности лидера оппозиции будет иметь последствия. Всем нарушителям закона придется отвечать", – подчеркнул адвокат.

"Символично, что Петр Порошенко снова был на границе, на том же пункте Устилуг. Пограничники тянули время более трех часов. По чьему приказу – понятно. Тянули время явно намеренно, чтобы Петр Порошенко не успел на первый день Парламентской ассамблеи НАТО в Висбадене. Теперь по нашим данным, докладывали непосредственно в президентский офис через главу ГНСУ. В конце концов, пропустили. Но задачу выполнили и на запланированный авиарейс Петр Порошенко не попал. В результате первый день потерян, но завтра Петр Порошенко все равно будет на заседании Межпарламентского Совета Украина – НАТО, который состоится в Висбадене (Германия)", – сообщил Головань.

Он также подробно напомнил о судебном решении. "Винницкий окружной административный суд, решение от 20.03.2025 по делу №120/683/25. К сожалению, мы уже воспринимаем законные судебные решения как чудо какое-то. Ведь некоторые судьи административных судов больше беспокоятся не о законе и правах граждан, а как бы кто ни нивелировал неудобными вопросами институт президента", – отмечает адвокат.

"Судьи административных судов часто даже не упоминают о своей обязанности проверять не только соответствие действий властей Конституции и законам, но и определять, действовали ли чиновники обоснованно, беспристрастно, здраво, добросовестно, своевременно. Соблюдали ли принцип равенства всех перед законом, обеспечили ли гражданину право на участие в процессе принятия решения. Наконец, обеспечили ли баланс между неблагоприятными последствиями для прав, свобод и интересов личности. Некоторые судьи административных судов часто забывают, что именно власти должны доказывать законность своих действий, а не наоборот. А вот решение Винницкого окружного административного суда как раз соответствует вышеперечисленным принципам. И потому оно в пользу Петра Порошенко", – пишет Головань.

"Суд констатировал, что в обжалованном решении об отказе истцу в пересечении государственной границы ответчик лишь осуществил общие ссылки на законодательство, однако не указал конкретную норму законодательства, на основании которой истцу был ограничен выезд из Украины. Кроме того, спорное решение не определяет, какие документы истец должен был предоставить и не предоставил на паспортный контроль для соблюдения условия, при котором реализуется имеющееся у истца право выезда за границу, в связи с чем было отказано в пересечении государственной границы. Решение очень полезно всем, советую почитать. Кстати, пограничники, похоже, даже апелляцию не подавали. Было наплевать? Или совесть проснулась?", – иронизирует Игорь Головань.

Как известно, 12 марта 2025 года Европейский парламент в своей резолюции в поддержку Украины призвал украинские власти прекратить блокирование международной деятельности оппозиции. В резолюции евродепутаты призвали украинские власти укрепить внутреннее политическое единство, поддерживать плюрализм в парламенте и активно сотрудничать с политическими партиями Верховной Рады.

Депутаты Европейского парламента призвали украинские политические силы продолжать укреплять политическое единство и парламентский плюрализм, а также активно вовлекаться в конструктивное сотрудничество в Верховной Раде. В Европейском парламенте также призвали в контексте процесса вступления в ЕС упразднить все ограничения на заграничные поездки депутатов Верховной Рады Украины.