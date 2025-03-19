Порошенко призвал Зеленского после разговора с Трампом встретиться с лидерами фракций

Петр Порошенко призвал президента Украины Владимира Зеленского сразу после разговора с Трампом провести встречу с лидерами парламентских фракций. Политик подчеркнул, что сложная и драматическая ситуация требует внутреннего единства в интересах Украины.

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Об этом Порошенко заявил в своем видеообращении.

"Неожиданности не произошло. Как я и прогнозировал в интервью газете Bild, прекращение огня не произошло. За одну ночь Путин еще раз доказал, что ему нельзя верить. Смертоносные российские ракеты, ударные дроны почему-то не послушались приказа своего верховного… Значит, вопреки всем обещаниям его не было вообще. пути будто изобрели perpetum mobile войны и не собирается ее, эту войну, завершать. Не зря вчера перед разговором с Трампом он на встрече с олигархами делился своими фюрерскими фантазиями о захвате Одессы. Это такой же бред, как когда-то о Киеве за три дня. Но она точно показательна – видно, что после трех лет изнурительной войны русский империализм никуда не девался. Аппетит даже разгорелся", – говорит Порошенко.

"Напрасно надеяться на то, что один или несколько разговоров остановят эти три года или 11 лет войны вообще. И век попыток стереть Украину с карты. Несмотря на оптимистичные заявления участников, у нас, украинцев, справедливо нет ощущения, что вчерашний телефонный разговор приблизил нас к миру. Должен сказать, что впереди – сложные переговоры. Для путина даже стол переговоров – это продолжение войны другим способом. Однако из того, что произошло вчера, когда путин де-факто отверг идею Трампа о полном прекращении огня, всем нужно сделать правильные выводы", – считает Порошенко.

"Или Путин принимает предложение Трампа о полном прекращении огня, или Трамп задействует "план Б", о котором он говорил. Такой план Б критически важен и должен появиться на столе. Это еще более жесткие санкции. Министр финансов США Скотт Бессент вчера сказал, что Дональд Трамп готов максимально усилить экономическое давление на Россию. Текущий их уровень он оценил как 6 из 10, так что резервы есть и неплохие. россия должна быть лишена ресурсов для ведения войны. От этого мир только выигрывает. Также это – поставка Украине тех видов американского оружия, от предоставления которых Белый дом удерживался до сих пор", – отмечает Петр Порошенко.

"В конце концов нам нужна новая двухпартийная резолюция Конгресса Соединенных Штатов о дальнейшей разносторонней поддержке Украины. И я готов приобщиться к лоббированию этой резолюции. Есть, кстати, приглашение в Вашингтон и Флориду на встрече высокого уровня, и надеюсь, что в Офисе хватит ума на этот раз не блокировать мою поездку в США, так как только он запретил мне выехать на Политическую ассамблею ЕНП, лидирующую политическую силу Европейского Союза. Все возможности дипломатии, в том числе парламентской, должны сейчас быть задействованы ", – считает лидер партии.

"Очевидно, что впереди нас ожидают тяжелые драматические месяцы. Мой совет: антиамериканская истерия с целью переложить ответственность нам не поможет результативно пройти это время. Украина, как и Европа, должна быть за столом переговоров и жестко отстоять принцип "ничего об Украине без Украины". Кроме того, важно не только полагаться на партнеров, но и ясно понять, что мы можем быстро и качественно сделать сами", – убежден Порошенко.

" Мы не можем больше терять время, людей и территории. Мы заинтересованы в том, чтобы предложение Трампа о полном прекращении огня реализовалось. Для нас это возможность наконец не на бумаге, а на реальной местности возвести фортификационные сооружения и превратить степное пространство востока и юга в неприступные рвы, валы и минные поля. И на случай, если пути нарушат прекращение огня, это сделает невозможным его дальнейшие наступательные действия", – объясняет Порошенко.

"Сложность и драматичность ситуации требует немедленной встречи Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций. Парламент не может узнавать о нашей переговорной позиции из зарубежных медиа. Считаю, что такая встреча должна состояться сразу после сегодняшнего разговора Зеленского с Трампом. Нам критически важно обсудить срочное финансирование ВСУ, поддержку оборонной промышленности, координацию дипломатических усилий, усиление внутреннего единства. Это точно нельзя игнорировать. Для нас, Европейской Солидарности, всегда на первом месте есть интересы государства. И несмотря на то, что власть в одностороннем порядке вышла из соглашения о единстве, которое было достигнуто в феврале 2022 года, наши предложения по коалиции и правительству национального единства остаются в силе", – говорит лидер "ЕС".

"Навязываться мы тоже не будем, но при любых обстоятельствах готовы к совместной работе и совместной ответственности. Мы не дадим пути никаких надежд, что, воспользовавшись разрушением единства, ему удастся расшатать ситуацию в стране, вызвав внутреннюю дестабилизацию, выиграть от нарушений демократии Украины. И в этой его гибридной войне не стоит подыгрывать. Мы выстоим как государство в единстве, это очевидный постулат. Грех не делать выводы из украинской истории, потому что она повторяется", – резюмирует Петр Порошенко.