Порошенко призвал СМИ задать вопрос нардепам, не подписывающим заявление о рассмотрении запрета УПЦ МП

Петр Порошенко на брифинге в Верховной Раде сообщил журналистам, что согласительный совет во вторник поддержал вынесение на голосование во втором чтении законопроекта о запрете московского патриархата в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Решение о рассмотрении во втором чтении вопроса московской церкви согласительный совет единогласно принял вчера. Предусмотрена следующая процедура: народные депутаты сдают 226 подписей, и как только председатель Верховной Рады получит эти 226 подписей, он обязан поставить этот вопрос на рассмотрение. Всё просто. Но на сегодняшний день часть от монобольшинства получила указание не подписывать", – сказал лидер "Евросолидарности".

"И тогда у меня просьба к вам как к журналистам, пожалуйста, я попрошу, чтобы сегодня был обнародован список подписавших. И чтобы у вас были вопросы к тем, кто не подписывает – какие настоящие причины. Или указания ОПЗЖ, или указания Банковой? Мне, честно говоря, нет, нет и ответ не нравится, потому что это уничтожение парламентаризма", – заметил Порошенко. По его словам, уже собрано более сотни подписей.

"И это собрано через несколько часов. Я думаю, что этот процесс не остановить, потому что здесь каждый дает ответ, а как он будет детям отвечать за защиту московской церкви", – резюмирует Порошенко.