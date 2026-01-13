Порошенко призвал Раду изъять коррупцию из Госбюджета-2026

Верховная Рада должна отреагировать на масштабный энергетический кризис и внести изменения в Государственный бюджет на 2026 год, изъяв из него коррупционные схемы и направив средства на оборону Украины.

Видео дня

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он подчеркнул, что коррупция ослабляет защиту государства от масштабных воздушных атак врага.

"Сегодня парламент должен принять решение относительно будущего нашего государства. Парламент имеет шанс вернуть себе субъектность. Парламент имеет шанс сделать весомый шаг – формирования правительства национального единства, "деермакизации" и "деминдизации" страны. Это звучит особенно важно на фоне состояния, которое есть в Киеве и в стране", – отметил пятый президент.

"Хочу подчеркнуть, что небо Украины открыто не только из-за совершенствования Россией средств нападения, но и из-за коррупции, которая подтверждена "пленками Миндича" не только в энергетике, не только в оборонке, когда страна осталась без вооружения, без ПВО, но и в Верховной Раде, где есть очередные доказательства конвертов, которые заносятся народным депутатам. Пяти депутатам предъявлены обвинения в коррупции, в получении взяток", – напомнил Порошенко.

"На сегодняшний день как никогда важно принять изменения в бюджет, которые останавливают финансовые потоки, на которых наживались ермаковцы. Это передача финансовых ресурсов Вооруженным силам – из единого марафона, из коммуникационных стратегий, из взяток обществу на этапе подготовки к выборам. Парламент должен еще раз заявить, что выборы возможны только после того, как будет остановлена война. В противном случае результаты этих псевдовыборов не признает никто", – сказал Порошенко.

"Но в первую очередь все мы сейчас должны сконцентрироваться на армии, на языке, на вере, на ЕС и НАТО. Именно это должно объединить парламент и страну", – убежден Петр Порошенко.