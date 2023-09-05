Порошенко призвал остановить атаки на местное самоуправление

Власти должны прекратить борьбу против децентрализации и давление на представителей местных властей, которые ей неподконтрольны. Такие действия только ослабляют страну изнутри во время войны.

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Об этом на своем Telegram-канале написал лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Прикрываясь военным положением, центральные власти системно уничтожают местное самоуправление, а вместе с ними – и децентрализацию. Ту самую децентрализацию, которую весь мир признал самой успешной из проведенных реформ", – написал Порошенко.

Он заявил, что власти "кошмарят" неподконтрольных ей людей и "тайком готовятся к выборам". В этом контексте он упомянул об обысках в и.о. городского председателя Чернигова Александра Ломако, отстранении избранных громадой городских председателей Ровно Александра Третьяка и Чернигова Владислава Атрошенко, отстранении секретаря Полтавского городского совета, и.о. председателя Андрея Карпова.

Также он обратил внимание, что "постоянные атаки" происходят и на городские власти Киева и столичных депутатов "Евросолидарности".

Политик предполагает, что таким образом власти хотят расставить своих людей "везде, на все ключевые должности, чтобы бесконтрольно выводить бюджетные деньги из-за строительства дорог, стадионов, барабанов и овощерезок в укрытиях".

Порошенко призвал прекратить уничтожение реформы, за которую сражались сотни тысяч человек.

"Мы не позволим безнаказанно кошмарить лидеров местного самоуправления, которые в самое тяжелое время не сбежали из страны, 24 февраля остались в своих городах и делали все возможное, чтобы организовать сопротивление агрессии и защитить государство. Война с местным самоуправлением ослабляет страну изнутри. Мы должны быть едиными. ", – подчеркнул лидер "ЕС".