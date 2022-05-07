Порошенко призвал мир сделать все возможное, чтобы спасти людей в Мариуполе

Петр Порошенко в эфире телеканала CNN призвал цивилизованный мир делать все возможное, чтобы добиться гуманитарных коридоров для эвакуации людей из Мариуполя, сообщили на сайте "Европейской Солидарности".

"Относительно Мариуполя – нам однозначно нужна поддержка всего мира. Конечно же, мы приветствуем шаг, сделанный Генеральным Секретарем ООН господином Гутеррешем. Однако нам нужна и поддержка остального мира с тем, чтобы помочь гражданским лицам эвакуироваться из Мариуполя. С тем, чтобы создать гуманитарные кориры, ведь это действительно жизненно необходимо", – подчеркнул Порошенко.

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Он также отметил, что беспрецедентное мужество защитников Мариуполя позволило украинской армии консолидировать свои усилия по другим направлениям обороны.

"Речь идет о героических украинских солдатах, которые сейчас пытаются достичь двух целей. Первая их цель – завязывать на себе российские силы, 20 тысяч российских солдат. Они это делают уже более 70 дней, с тем, чтобы помочь украинским военным на других направлениях консолидировать свои силы. Это чрезвычайная и очень важная роль", – подчеркивает Порошенко.

"И позиция вторая – они спасают жизнь гражданских лиц, жертв этой агрессии. Я дальше продолжаю настаивать на том, что весь мир, включая Соединенные Штаты, должен ввести "список Бучи" или "список Мариуполя", в котором зафиксировать всех преступников, в отношении которых следует также ввести санкции. И участие экспертов ФБР для сбора показаний и улик, демонстрации открытости", – отмечает Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко призвал союзников наложить санкции на весь российский и пророссийский нефтяной флот.