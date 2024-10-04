Порошенко призвал Италию изменить позицию по ракетным ударам вглубь РФ

Италия и другие страны Европейского Союза должны снять установленные для Украины ограничения по ударам западным оружием по территории страны-агрессорки России. Такое решение стран, поддерживающих Киев, фактически связывают руки Украины в борьбе против врага.

Видео дня

Об этом в интервью итальянской газете Il Foglio заявил лидер Европейской солидарности Петр Порошенко.

"В этом году Россия потратила на эту войну 145 миллиардов, а Украина – меньше 40. Нам нужно оружие, чтобы наносить удары в глубину, даже по территории России, но в Европе, и в частности в Италии, не все соглашаются. Те, кто оказывает давление на наших партнеров, чтобы они не давали дальнобойное оружие, способное поражать российскую территорию, связывают нам руки", – подчеркивает Порошенко.

Он также призвал европейских партнеров выделять на оборонные нужды Украины не менее 0,25% ВВП и подчеркнул: Путин готовятся к продолжению войны, а не к миру.

"Крайне важно выделение для Украины 0,25 процента европейского ВВП. Почему это так важно? Потому что каждый, кто считает, что пути готовы к мирным переговорам, должны понимать, что кремль подготовил военный бюджет на следующие двадцать пять лет. Путин хочет продолжать эту войну", – констатирует Порошенко.

"Ни Крым, ни Донбасс, ни Херсонщина, ни Запорожье не нужны пути – ему нужна вся территория. Он хочет Украины как колонию. Тем, кому надоела эта война и они просто хотят, чтобы она прекратилась, я скажу: вы устали не от войны, вы устали от свободы, вы устали от своих ценностей", – говорит лидер "Евросолидарности".

По его убеждению, единственный способ быстро выйти из этого конфликта только один: НАТО.

"Нам нужна система гарантий нашей безопасности как нации, и единственной реальной гарантией безопасности является статья 5. НАТО должна пригласить Украину, и во время переговоров мы можем подумать о расширении статьи 5 НАТО по шведскому или финскому образцу. Это была бы реальная гарантия", – считает Порошенко.

Он также назвал пять непременных краеугольных камней в позиции Украины: "Если хотите, называйте их пятью пунктами Порошенко. Первое: никакого компромисса по суверенитету и независимости Украины. Второе: никакого компромисса по территориальной целостности Украины. Третье: никаких компромиссов по существованию Вооруженных сил Украины. Четвертое: без компромиссов санкции, возмещение ущерба и судебное преследование военных преступлений. Пятое: никаких компромиссов по трансатлантической и европейской интеграции Украины", – подчеркнул пятый президент.