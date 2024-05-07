Порошенко призвал Германию поддержать приглашение Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне

Находящийся с визитом в Берлине Петр Порошенко во время встречи с главой комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлем Ротом призвал Германию поддержать приглашение Украины в НАТО на Вашингтонском саммите.

Об этом он также заявил во время выступления и дискуссии, организованной Фондом Конрада Аденауэра.

По мнению Порошенко, Бундестаг должен принять специальную резолюцию и обратиться в другие страны-члены НАТО по поддержке приглашения Украины в Альянс.

"Хотел бы отметить принципиальный вопрос – он принципиален именно в Германии – относительно вступления Украины в НАТО и подготовки очень важной позиции по Вашингтонскому саммиту. Я делаю все, что от меня зависит, чтобы приблизить вероятность получения приглашения для Украины. Это еще не членство. Но принципиально важно, что мы не поддаемся шантажу Путина. И что мы сохраняем единство внутри НАТО", – сказал Порошенко в комментарии журналистам.

"Ибо Россия разрушила международное право, и единственный механизм, который позволяет сохранить мир – это членство Украины в НАТО. Мне кажется, мы очень удачно провели эти переговоры. Я предлагаю, чтобы Бундестаг принял резолюцию, призывающую все страны-члены НАТО принять Украину, пригласить ее. Чтобы никто не кивал на позицию Германии", – объясняет пятый президент.

"Тем более, что у Германии есть уникальный опыт, потому что сама она стала членом НАТО по инициативе и под руководством канцлера Конрада Аденауэра тогда, когда часть ее территории была оккупирована. И это ей не помешало. Поэтому мы категорические противники двойных стандартов и боремся за то, чтобы Украина наконец начала этот процесс", – отмечает Порошенко.

Порошенко также призвал Германию передать Украине ракеты Таурус и средства противовоздушной обороны.

"Первый вопрос – это снабжение ракет "Таурус". Ибо дальнобойные ракеты "Таурус" позволят нам давать достойный ответ на разрушение российскими агрессорами нашей инфраструктуры, гражданских построек. Дополнительно обсудили вопросы обеспечения воздушной защиты, противовоздушной обороны. Я знаю, как нам важно иметь от "Iris-T" до "Гепардов", которые на сегодняшний день являются одними из наиболее эффективных против "Шахедов", против ракет, которыми русская атакует наше государство", – подчеркнул Порошенко.

Он также обсудил финансовую поддержку Украины – в частности, в контексте предстоящего в Берлине конференции доноров. "Речь идет о сотнях миллиардов евро, которые мы должны привлечь в поддержку Украины", – отмечает Порошенко.

Еще одна принципиальная позиция – это начало переговоров о членстве Украины в ЕС до выборов в Европарламент. "Мы очень надеемся, что это решение будет принято до выборов в Европарламент – для того, чтобы не иметь каких-то упущенных возможностей", – отмечает лидер партии "ЕС".

Он также констатировал, что немецкие партнеры хорошо осведомлены о внутриполитических вопросах Украины.

"Принципиальным для Германии есть сохранение демократии, парламентаризма, свободы слова, очень решительной антикоррупционной политики, верховенства права, децентрализации. Я был поражен, насколько глубоко немецкие коллеги знают ситуацию в Украине", – говорит Порошенко.

Мы договорились скоординировать наши действия, я пригласил их посетить Украину. В том числе возможно поехать на линию фронта. Для того чтобы увидели они украинских солдат и жителей, живущих в прифронтовых территориях. Сегодня для нас это важно", – резюмирует пятый президент.