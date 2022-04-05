Порошенко привез в Черниговскую больницу генераторы, медикаменты и продукты

Петр Порошенко привез в Черниговскую городскую больницу генераторы, необходимы медикаменты и пищевые продукты. Пятый президент призвал власти и международные организации оказать поддержку Чернигову и местному самоуправлению города.

Петр Порошенко поблагодарил черниговцев и лично городского голову Владислава Атрошенко за стойкость в течение нескольких недель во враждебном окружении.

"Спасибо Петру Алексеевичу, привезшему помощь. Мы благодарны любой поддержке на сегодня, потому что война не закончилась. Я всем своим службам сказал формировать запасы, потому что в голове у россиян, мы не понимаем", – подчеркнул городской голова Атрошенко .

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Мэр Чернигова также рассказал, что кафиры "денацифицировали" горсовет двумя ракетами "Искандер", выпущенными с территории Беларуси.

"Чернигов стал для всего мира символом устойчивости, несгибаемости. Фашисты российских войск хотели устроить здесь что-нибудь среднее между блокадой Ленинграда и Сталинградом", – сказал Петр Порошенко.

"Эти дни блокады без света, без тепла, 70% разрушенных варварами помещений не сломили дух черниговцев", говорит – Порошенко.

Пятый президент также поблагодарил местных медиков, которые не прекращали лечить горожан: "в условиях, когда не было света, когда не было тепла, врачи Черниговщины продолжали свое нелегкое дело, ни дня не останавливали прием раненых и больных".

Петр Порошенко призвал власти и международные организации предоставить поддержку Чернигову и местному самоуправлению города.

"Мы можем говорить об эффективности децентрализации. Потому что основное бремя организации жизни города в условиях окружения взяли на себя городские власти и городской голова. На сегодняшний день черниговцы нуждаются в поддержке государства, поддержке правительства. Нуждаются в поддержке международных организаций, в том числе и финансовой, коммунальной, поддержки по восстановлению", – отмечает Порошенко.

"Я твердо убежден, что именно так и будет. Сегодня я здесь, чтобы помочь и для того, чтобы поблагодарить Владислава Атрошенко, поблагодарить черниговцев. Вместе мы победим и дадим отпор пришедшим к нам фашистам", – убежден Порошенко.