Порошенко поблагодарил Трюдо за поддержку Украины

Петр Порошенко поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за лидерство и настоящую поддержку Украины. Об этом пятый президент написал в своем телеграмме-канале.

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Канадский политик сегодня выступил в Верховной Раде.

"Особенно рад встрече, когда она проходит в Украине. С премьер-министром Канады нас объединяют давние отношения дружбы и партнерства и глубокой веры в европейскую и евроатлантическую Украину", – отметил Порошенко.

"С такими верными друзьями мы точно победим!" – добавил пятый президент.

Напомним, несмотря на обстрелы окупантов Порошенко с командой привез в Херсон более 100 тонн помощи.