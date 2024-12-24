Порошенко передал ночные 'Мавики' подразделению Степана Барны, которое контролирует 5 километров фронта на Донетчине

Петр Порошенко передал 5 ночных дронов "Мавиков" взвода БпЛА "Барни", в котором воюет депутат Тернопольского облсовета от "Европейского Солидарности" Степан Барна. Взвод в составе мотопехотного батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" выполняет задачи на Донетчине. Подразделение, которое сейчас держит линию фронта протяженностью в 5 километров, осталось без ночных "Мавиков".

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"Вчера вечером Степан Барна позвонил мне и говорит: "Петр Алексеевич, в моем подразделении "Барни" осталось ноль ночных и несколько дневных "Мавиков". Ситуация очень опасная и угрожает жизни украинских бойцов. И если днем ребята из подразделения еще могут проводить разведку и делать сбросы, то ночью это уже невозможно", – отметил Порошенко в соцсетях.

"Разведывательные "Мавики" – это база для любого подразделения. Они должны быть на вооружении", – подчеркнул пятый Президент Украины.

"Подразделение "Барни" сейчас держит линию фронта протяженностью 5 километров и превосходно уничтожает врага на этом участке. Во время последнего штурма около полусотни "двухсотых" россиян было уничтожено их силами. Только что мы закрыли запрос Барны на 5 ночных дронов-разведчиков: по одному дрону на километр, который контролируют его бойцы", – рассказал Порошенко.

"Работа "Мавиков" – это десятки спасенных жизней украинских воинов и десятки убитых оккупантов. А чем больше уничтожено врага, тем меньше потерь в украинских семьях", – подчеркнул Порошенко.

"Без "Мавиков" от Фонда Петра Порошенко нам будет тяжело удержать фронт. Зона ответственности нашего батальона 5 километров, и на каждый километр круглосуточно днем и ночью висит "Мавик", позволяющий увидеть картину реального времени. Те позиции, которые непосредственно уничтожают врага сбросами, имеют возможность и выявить противника, и непосредственно его уничтожить на подходе к позициям наших бойцов", – пояснил Барна.

"Для нас это чрезвычайно важная поддержка. Благодаря этим дронам мы сможем спокойно прожить новогоднюю ночь. А это важно для наших ребят и бойцов", – сказал он.

"Чем больше убитых оккупантов на фронте, тем меньше потерь в наших семьях, в семьях украинцев, в семьях наших защитников", – подчеркнул военный.