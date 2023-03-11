Бывший морпех, снайпер Андрей Подлесный, воюющий против российских окупантов с 2014 года, сейчас уничтожает врагов в разведке на Юге Украины. Петр Порошенко во время поездки в Херсон передал разведчикам два грузовика DAF, а также спецзаказ – три дрона Mavic 3T с тепловизорами.

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Как объясняет Андрей Подлесный, эти небольшие "птички", работающие ночью, очень нужны в условиях постоянной активности диверсионно-разведывательных групп.

"Приветствую Петра Алексеевича в Херсоне напрямую, где до сих пор идут бои. Вот DAFы видим и личный состав, который прибыл не только увидеться, но и рассказать что нового здесь, озвучить проблемы, поделиться эмоциями. Потому что очень важно, чтобы был вот такой конъект между гражданскими и военными. Сейчас мы все приближаем нашу победу. И наши военные показывают, как правильно работать. Спасибо вам большое. Очень рад вас видеть. Приезжайте еще", – говорит Подлесный.

Порошенко шутит: "Андрей очень скромный человек, по телефону делать селфи умеет значительно хуже, чем оружием, беспилотниками, бронированной техникой".

"Но по количеству уничтоженной русни я могу сказать, что Андрей у нас вместе со своим подразделением – один из настоящих рекордсменов. Это гордость "Братьев по оружию", это гордость нашей команды, это гордость Вооруженных Сил Украины. И в освобожденит Херсона, в освобождентт Снегиревки, освобожденные Юга. А сейчас уже и… ну мы пока не расскажем. Потому что вы это точно узнаете", – добавляет Порошенко. "Увидите-увидите", – обещает Пидлисный.

Британец Мейсер приехал в Украину из-за убеждения, что демократию должен защищать весь цивилизованный мир. "Я из Великобритании, из Англии. Я являюсь частью международной организации волонтеров. Я борюсь по нескольким причинам. Во-первых, я верю в свободу. Я верю в равенство. Я верю в демократию. И очевидно, что Украина является европейской страной, суверенной нацией, которая увлечена Россией. И я считаю, что это абсолютно правильно, чтобы все люди, умные, трезвые, моральные, добрые люди поддерживали Украину. Поэтому я пришел сюда, чтобы сразиться рядом с ними", – говорит доброволец.

"Мы делаем все, каждый на своем месте, чтобы приблизить победу. Украина платит за это огромную цену. Но ничто и никто не остановит нас", - убежден пятый Президент.

"Мне очень приятно встречаться на фронте с друзьями, с кем мы вместе прошли огонь и воду. "Пидлый" — именно из таких. Но в то же время понимаю, что в помощи нуждаются все ВСУ. Поэтому мы вместе с ОО Справа громад продолжаем работать и помогать нашим ребятам и девчатам повсюду. В каждом уголке Украины", – написал Порошенко в Facebook.