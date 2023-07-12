Порошенко передал британцам слова благодарности от украинских воинов за Storm Shadow и другое оружие
Великобритания демонстрирует подлинное лидерство в поставке Украине новейшего оружия. Ее эффективность по достоинству оценили украинские защитники.
Об этом сказал Петр Порошенко в эфире телеканала SKY News.
Отвечая на вопрос о заявлении британского министра обороны Бена Уоллеса о том, что оружие нельзя поставлять "со скоростью Amazon", Порошенко сказал:
"Это слово друга, человека очень профессионального и очень ответственного. Мы хотим понимать, что для нас нет ограничений в поставках оружия, любого типа и любого диапазона. Великобритания продемонстрировала лидерство и хороший пример, которому другие нации следуют вместе, бок о бок -о бок с Соединенными Штатами и украинскими солдатами, которые точно знают, что такое настоящая храбрость".
"Наряду с этим я хочу напомнить, что британский парламент сделал заявление, премьер-министр Сунак сделал заявление о том, что они полностью поддерживают членство Украины в НАТО. И для этого до следующего саммита НАТО в Вашингтоне мы должны выполнить домашнее задание. Мы "Украина должна немедленно ввести реформы для укрепления демократических институтов, для борьбы с коррупцией, для обеспечения безопасности. Но все нации, все государства-члены, безусловно, должны быть готовы пригласить Украину в НАТО", - убежден Порошенко.
"Я видел собственными глазами британские танки и британские ракеты на передовой, на поле боя, потому что я бываю на фронте еженедельно. И я слышал слова командира бригады, который особо подчеркивает чрезвычайную эффективность ваших Storm Shadow. Я пересказываю вам слова благодарности комбрига и солдат", – отметил Порошенко.
Пятый президент также призвал ускорить поставки для ВСУ истребителей F-16, чтобы разрушить российское господство в воздухе.
"Все тактики НАТО невозможны без авиационной поддержки, без воздушного господства авиации в украинском небе. А для этого нам нужен F-16. И я также хочу поблагодарить премьер-министра Сунака за заявление о подготовке тренировочной программы для украинских пилотов. Сейчас у вас тысячи украинских солдат в тренировочных лагерях. Для нас это очень нужно, и Британия должна первой запустить процесс подготовки украинских пилотов", – подчеркнул Петр Порошенко.