Порошенко озвучил BILD 'план Б' для Украины

Если российский диктатор Владимир Путин откажется от прекращения огня, то Запад должен внедрить "план Б" для окончания войны в Украине.

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Об этом в интервью немецкому изданию BILD рассказал лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Если Путин ставит условия, предварительные условия, отказы и так далее, то я жду от президента Трампа "плана Б". А "планом Б" должно быть, во-первых, больше оружия для Украины, во-вторых, больше санкций против России, в-третьих, восстановление трансатлантического единства, в-четвертых, финансовая поддержка, в-пятых, возможность присоединения к НАТО", – сказал пятый президент.

По мнению Порошенко, шансы на прекращение огня есть лишь в ближайшие два-три месяца: это или произойдет, или нет. Если этого не произойдет в течение двух-трех месяцев, этого вообще не будет".

Пятый президент также отметил, что Украина должна делать все, чтобы укрепить оборону рубежей. "Мой месседж таков: мы должны немедленно прекратить терять людей и немедленно прекратить терять территории. И мы должны немедленно прекратить тратить время. Надо строить укрепление. Надо позаботиться о жизни каждого отдельного солдата. Надо забыть слово "наступательная операция". Защита территории – это главное. Строительство укреплений, минные поля и самая современная противовоздушная защита от управляемых бомб. Все эти меры могут остановить Россию и заставить ее заплатить более высокую цену", – подчеркнул Порошенко.