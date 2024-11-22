Порошенко обсудил с президентом ЕНП Вебером перспективы предоставления Украине ракет Taurus

Украина и ее западные партнеры объединят усилия и политическую волю, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина и спасти мир в Европе. Для этого необходимо усилить санкции против РФ, предоставить Киеву необходимое дальнобойное оружие, а также открыть дверь в НАТО.

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Об этом во время политической ассамблеи Европейской народной партии заявил лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко. Он также внес на рассмотрение Ассамблеи специальную резолюцию в поддержку Украины.

"ЕНП неизменно и самоотверженно поддерживает Украину в отпоре российской агрессии и интеграции в Евросоюз. И я горжусь, что мы являемся частью этой политической семьи в Европе. Я предложил президенту Веберу поддержать инициативу нашей политической силы по одобрению чрезвычайной резолюции Европейской народной партии в поддержку Украины. Ключевой тезис – объединить усилия и политическую волю всех союзников и остановить Путина в Украине. Украина должна оставаться в числе приоритетов нового состава Европарламента и новой Европейской Комиссии", – написал пятый президент.

"Мы должны усилить санкции, получить все необходимые разрешения и ракеты Taurus, чтобы использовать их против врага. Поэтому обсудили и перспективы досрочных выборов в Германии", – сообщил Порошенко.

Европейская народная партия является локомотивом в продвижении интересов Украины в ЕС. Поэтому он призвал поддержать наше стремление к вступлению в ЕС и НАТО. В этом контексте обсудили перспективы начала вступительных переговоров в начале 2025 года, в частности, открытие важнейшего кластера "Основы" относительно демократии и основополагающих прав, функционирования демократических институтов и верховенства права. Согласовали дальнейшие направления развития межпартийного взаимодействия в условиях вступительных переговоров", – отмечает лидер "Евросолидарности".

Проект Резолюции ЕНП "На 1000-й день от начала полномасштабного российского вторжения в Украину", внесенный партией "Европейская солидарность", предусматривает непрерывное укрепление поддержки Украины со стороны Европы, без ограничений и столько времени, сколько необходимо для достижения победы над Россией.

"Наша цель состоит не только в том, чтобы привлечь Россию к ответственности на международной арене, но и обеспечить полную реконструкцию Украины, превращение ее в преуспевающую страну – будущего члена как Европейского Союза, так и НАТО", – говорится в документе.

Резолюция также предусматривает усиление давления на государство-агрессора с использованием всех имеющихся военных, политико-дипломатических и экономических средств; ускорение предоставления Украине систем противовоздушной обороны в целях сдерживания российского террора, увеличения инвестиций в украинскую оборонную промышленность; снятие ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия западного производства; усиление сотрудничества в области передовых технологий и инноваций; увеличение финансовой помощи Украине для обеспечения макрофинансовой стабильности; усиление санкций, устранение существующих лазеек, в частности, против энергетического сектора Российской Федерации; непоколебимую поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Европейская народная партия – это крупнейшее политическое объединение Евросоюза, включающее 82 партии и партнеров из 43 стран, Президента Европейской комиссии, президента Европарламента, 20 глав государств и правительств ЕС и не входящих в ЕС стран, 9 членов Еврокомиссии и наибольшую группу в Европейском парламенте.

Партия "Европейская солидарность" официально вошла в Европейскую народную партию в 2019 году, а 10 марта 2023 года "Евросолидарность" получила статус ассоциированного члена Европейской народной партии.