Порошенко обсудил с еврокомиссаром по вопросам расширения Кос перспективы Украины

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил детали телефонного разговора с Еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, который состоялся перед неформальным заседанием лидеров государств-членов ЕС на Кипре прямо возле Шевченковского суда. Как известно, Шевченковский суд уже год рассматривает сфабрикованное Портновым по указанию власти так называемое "угольное дело".

"Сегодня утром состоялся получасовой телефонный разговор по инициативе Еврокомиссии с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос, автором очень важного для Украины меморандума "Утка-Кос". Это критерии, условия для того, чтобы открывать переговоры с Украиной относительно членства по первому пункту Fundamentals. И она четко подчеркивает, что это – демократия, верховенство права, независимость суда и независимость антикоррупционных органов", – напомнил лидер партии "ЕС".

"Это никак невозможно обойти, этим придется заниматься даже тем, кто хочет иметь подконтрольную прокуратуру, ГБР, суды и правоохранительные органы. Я поблагодарил госпожу Кос за то, что ее усилиями, усилиями еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, который был рядом с ней, Урсулы фон дер Ляйен Украина получит решение о 90 миллиардах. Как она мне сообщила, деньги должны поступить после доработки бюрократических процедур в первой половине мая. Причем 60 миллиардов этих средств, это первый транш, – на нужды Вооруженных Сил Украины, и 30 – на поддержку других украинских инициатив. Я благодарю и считаю, что это важно", – сказал Петр Порошенко.

"Вторая позиция: если украинцы не остановятся в реформах, если Украина продолжат защиту демократии, верховенства права, европейских ценностей, мы имеем огромные шансы уже в мае-июне открыть кластер, де-факто открыть переговоры Украины по членству. Усилия Еврокомиссара по расширению трудно переоценить. И поэтому для меня это был первый приоритет", – отметил лидер партии.

"Третья позиция, которую отметила госпожа Еврокомиссар – это согласовать график законопроектов и обязательно обеспечить, чтобы украинское правительство было в переговорах в том числе с "Европейской Солидарностью", чтобы позиция "Европейской Солидарности" правительством была учтена. Это даст возможность формировать голосование уже в формате будущей объединенной коалиции единства, которая полностью поддерживается, сама эта идея, нашими европейскими партнерами", – сказал Порошенко.

"Сегодня будет неформальный саммит на Кипре. На саммите не будут принимать никаких решений, не надо рождать каких-то ожиданий. Но нам подчеркнули, что двери Европейского Союза для Украины открыты. Единственное, что никто с неба сбрасывать нам членство не будет. Это называется поддержкой Украины в соответствии с результатами, которые Украина достигла", – объяснил пятый президент.

Он отметил, что правительство, власть, президент взяли на себя обязательства по необходимым реформам, включая перезагрузку ГБР. "Не тяните. Выносите в зал, делайте перезагрузку, обращайтесь к международным экспертам. Чтобы Украина наконец работала как Европа, а не давала заключения, что мы будем требовать только дат. Потому что даты без реформ – это обман. Обман украинского общества, обман украинского народа, обман европейских партнеров. Этого не будет", – подчеркнул Порошенко.