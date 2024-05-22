Порошенко о решении ВР по ВСК по фортификациям: это вопрос жизни гражданских украинцев, воинов и защиты нашей территории

Верховная Рада приняла постановление о создании Временной специальной комиссии по использованию средств государственного бюджета Украины, направленных на обустройство фортификационных сооружений и инженерных заграждений на линии столкновения, а также на изготовление и закупку беспилотных летательных аппаратов для воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины и других образованных соответственно в законы Украины военных формирований. Это решение было поддержано 277 народными депутатами. От "ЕС" в ВСК делегирован народный депутат Михаил Бондарь.

Как напомнил во время выступления лидер Евролидарности Петр Порошенко, эта инициатива полгода блокировалась руководством парламента. "Совершенно очевидно, что вопросы защиты Украины от московской церкви, вопросы проверки эффективности строительства фортификационных сооружений и вопросы закупки БПЛА должны объединить наш парламент. Вместо этого полгода проект постановления не выносился в зал. За эти полгода сотни украинских воинов, не имевших соответствующих укреплений, погибли. Это не просто вопрос коррупции – это вопрос жизни украинских гражданских, украинских воинов и защиты нашей территории", – подчеркнул Порошенко.

"Дошло до того, что когда мы на часе вопросов к правительству задаем вопрос, а какое же министерство отвечает за строительство фортификаций, они растерялись, потом ответили, что Минцифры", – сказал Порошенко на брифинге. Он отметил, что органы власти теперь будут вынуждены дать ответы на депутатские запросы о строительстве фортификаций и закупке дронов, которые они ранее игнорировали.

В полномочиях ВСК – изучение обстоятельств и подготовки вопросов потребностей сектора безопасности и обороны в БПЛА и формирования государственного заказа на производство и закупку беспилотных летательных аппаратов; анализ практики распределения, передачи, снабжения и взятия на баланс беспилотных летательных аппаратов воинским частям и подразделениям ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований; анализ устройства фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.

Как известно, накануне фракция Евролидарности заблокировала трибуну Верховной Рады с требованием вынести на голосование законопроект о запрете московской церкви, а также создание ВСК по вопросам фортификаций и обеспечения ВСУ дронами.