Порошенко о проекте Госбюджета на 2025 год: верните этот позорный документ правительству

Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады подверг жесткой критике проект Государственного бюджета на 2025 год, который сегодня правительство представило в парламенте. Пятый президент также возмутился, что представление главного финансового документа воюющей страны проходит в пустом зале, потому что депутаты монобольшинства проигнорировали заседание парламента.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидраность".

Не верьте, когда вам скажут, что Верховная Рада сейчас очень напряженно работает для рассмотрения презентации бюджета. Зал пуст, а представителей "Европейской Солидарности" сейчас на 25% больше, чем представителей "Слуг народа". Потому что все решено не в стенах Верховной Рады", – сказал Порошенко.

"Я сегодня утром приехал с фронта и очень торопился. Вчера весь день передавал на 30 миллионов гривен своих средств FPV-дроны, РЭБ, Мовики. А почему я передавал это? Потому что на фронте их нет, их – ноль. И те, кто совершенно бессмысленно распорядился деньгами налогоплательщиков, деньгами местных бюджетов и не обеспечил войско – оказывается, в следующем году им снова передают, пусть дальше воруют", – возмутился пятый президент.

Он отметил, что в презентации Госбюджета-2025 на Дорожный фонд выделяют 43,2 млрд. грн.

"Но это не все. Поскольку здесь еще есть проценты по кредитам, когда раньше финансировали Дорожный фонд, а сегодня из карманов налогоплательщиков выхватывают и дальше финансируют", – отметил Порошенко.

"И не только из средств налогоплательщиков, но и из средств воинов. Потому что военный НДФЛ снова перераспределяют туда, где воруют. Вместо того чтобы выполнить наше требование. Министр, прошу это учесть и зачислить НДФЛ там, где военные платят, на счет бригад. Они скорее, эффективнее и без коррупции закупят на эти деньги", – обратился Порошенко к руководителю Министерства финансов.

"Найдите мужество и верните этот позорный документ правительству. Правительства за экономику – двойка, за политику – двойка, за оборону – двойка. В таком виде этот бюджет принимать нельзя", – резюмировал пятый президент.