Порошенко о 'Династии': мы говорим об этом очень четко – это приговор системе

Участники коррупционных схем, причастные к "Миндичгейту", должны быть уволены с государственных должностей, а власть должна прислушаться к идее формирования коалиции национального единства. Зато новые атаки на независимость антикоррупционных органов на фоне дальнейшего развития коррупционного скандала должны быть недопущены.

Об этом заявил во время выступления в Верховной Раде лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Весна пришла – будем сажать". Страна получила ответ на вопрос, кто такой загадочный Андрей из четырех участников кооператива. Кто такой Миндич – знаем. Кто такой Чернышов – знаем. Теперь знаем, кто такой Андрей. Бумеранг вернулся. Удар нанесен не по конкретному фигуранту скандала. Удар нанесен по целой "Династии" как символу цинизма, безнаказанности, обогащения на беде страны, которая воюет", – сказал Порошенко.

"Самое страшное в этой истории – не суммы денег. Самое страшное – это время, которое было выбрано. Я это знаю на собственном опыте. Когда в 2022-2023 годах мы на фронт привозили тысячи дронов. Их не было в армии, а деньги были у этих подонков. Именно поэтому сегодня мы говорим об этом очень четко – это приговор системе", – констатирует лидер оппозиции.

"Первое: мы предостерегаем власть от атаки на независимость антикоррупционной инфраструктуры. Каждого, кто в июле 2025 года проголосовал здесь за уничтожение НАБУ – вас пытались сделать соучастниками преступления. Нам удалось это остановить благодаря поддержке украинского народа и картонному майдану. Не пробуйте это повторить", – сказал Порошенко.

"Второе: мы настаиваем на полной перезагрузке ГБР как инструмента внесудебной атаки на политическую систему государства. Хочу напомнить, что оно является составляющей наших обязательств по европейской интеграции в рамках пакета Качка-Кос", – напомнил пятый президент.

"Третье: после сообщения о подозрении экс-руководителю Офиса президента вопрос отставок участников "пленок Миндича" является вопросом немедленным. Хочу подчеркнуть, что уголовная ответственность впереди. Политическая ответственность должна быть сейчас. После вчерашних событий монобольшинство, власть находится в глубоком кризисе. Выборы сейчас невозможны, надо объединиться вокруг коалиции национального единства", – в очередной раз призвал Петр Порошенко.