Порошенко назвал украинский сценарий, о котором мечтает Путин, и призвал пригласить страну в НАТО

Петр Порошенко во время выступления на 15-м ежегодном Киевском Форуме безопасности "За Нашу и Вашу Свободу / Fighting for NATO" заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе не должен повторить ошибку Бухареста-2008 и объявить о приглашении Украины в Альянс.

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"Я буду очень разочарован, если с Вильнюсского саммита украинская делегация привезет ксерокопию Бухарестского саммита 2008 года. Я не хочу больше об этом слышать. Я не хочу больше в резолюции слышать об открытых дверях. Открытые двери – дайте нам зайти. А если вы не даете заходить, так дверь не открыта", – отметил пятый президент.

Он подчеркнул, что только членство Украины в ЕС и НАТО является тем сценарием, который гарантирует постоянный мир.

"Вопрос стоит, как нам выиграть войну и не проиграть мир. И в этой ситуации у нас есть три сценария. Первый сценарий – это единственный, в который верит вся Украина. Это членство в ЕС и членство в НАТО. Это означает демократию, это значит реформы, это означает инвестиции, это означает послевоенное восстановление. Это значит, что Украина интегрирована в крупнейшую организацию безопасности мира. И это называется "сценарий ЕС и НАТО", – считает Порошенко.

Он констатировал, что сегодня около 90% украинцев это поддерживают.

"Хочу напомнить, что еще в начале полномасштабной войны меня обвиняли, что война началась потому, что мы внесли изменения в Конституцию вместе с нашими партерами в 2019 году, предусматривающими обязательное членство в ЕС и НАТО", – сказал Порошенко.

"Есть второй сценарий, который также нам предлагают. Это так называемые "гарантии безопасности". Что бы мы там ни делали, это будет ксерокопия Будапештского меморандума. И на что она выйдет? Она выйдет на условно говорящий проект называется Израиль. Израиль тоже имеет гарантии безопасности. Безопасные гарантии в лучшем случае будут в поставке Украине оружия, для того, чтобы украинские Вооруженные Силы воевали. Но это означает войну, которая никогда не закончится и за которую украинцы будут платить большую цену. Только Израиль воюет с Газой, а мы воюем со вторым крупнейшим ядерным государством мира", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент уверен, что цена и жертвы будут другими. Поэтому никакие гарантии безопасности не могут сейчас рассматриваться какие проукраинский сценарий.

Порошенко отмечает, что есть еще и третий сценарий, о котором мечтает Россия. И этот сценарий называется "Афганистан": когда в Украине сформирована диктатура, когда Украина не является членом НАТО, когда Украине не дают гарантий безопасности и нам не дают оружия. Это тот сценарий, который является мечтой Путина, предостерегает пятый президент.

"Очень важно, чтобы сегодняшние наши месседжи услышали во время Вильнюсского саммита НАТО. Ведь когда мы говорим о том, чтобы защитить демократию – защита демократии происходит в рамках нашего движения в ЕС и НАТО. Потому что НАТО – это и есть демократия", – резюмирует Порошенко. .

Киевский Безопасный Форум был начат Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году. Форум является ежегодным мероприятием, дискуссией на высоком уровне по актуальным вопросам национальной безопасности Украины, Черноморского региона, вопросам безопасности в Европе и глобальной безопасности в мире.